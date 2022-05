Cote d'Ivoire: Cybersécurité - "La Covid-19 a ouvert de nouvelles vulnérabilités des entreprises", prévient l'expert Julien Jean

L'exacerbation des cyberattaques pendant la pandémie à Covid-19 a été véritablement au centre des débats à l'occasion du Cyber Africa Forum (Caf) qui s'est déroulé à Abidjan du 9 au 10 mai 2022.

Julien Jean, expert en cybersécurité et Pdg de Africa global service, la Représentation de Eset, s'est prononcé sur le sujet.

Pour lui, les cyberattaques sont en évolution depuis toujours. Mais elles se sont exacerbées avec l'apparition de la pandémie à coronavirus. " La pandémie a ouvert de nouvelles vulnérabilités des entreprises pour se faire attaquer ", affirme l'expert.

Selon lui, les hackers ont alors saisi ces opportunités pour pouvoir se développer. La raison, les entreprises ont ouvert leurs systèmes d'information pour permettre le télétravail et ainsi gérer la crise.

Ces entreprises ont permis ces dispositions avec un personnel qui n'est pas forcément formé ou qui n'était pas préparé (administrateurs, Dsi, informaticiens) à veiller à ce que le télétravail se passe de manière sécurisée. Cette opportunité a été saisie par les hackers en tant qu'une nouvelle vulnérabilité.

"Quand on regarde toute l'évolution de ces menaces, le facteur principal qui revient est l'humain. La plupart des menaces sont faites par une campagne de fiching. Les hackers jouent sur la nature humaine en demandant à un utilisateur des informations qui vont lui permettre d'avoir accès au système d'information", dit-il. Par exemple, il cite un faux e-mail qu'ils envoient dans lequel ils demandent un mot de pass.

Les plus récurrents de ces attaques sont les ransomwares. L'adversaire accède au système d'information de l'entreprise et va y déployer un fichier en vue de récupérer les informations et à la fin demander une rançon.

Les entreprises les plus vulnérables, selon Julien Jean, sont les Tpe/Pme. Ces attaques peuvent aller d'une journée à parfois à l'arrêt des activités de certaines structures.

Comme solution, M. Julien propose, entre autres, la mise en place d'une politique de gestion d'identité, d'identification de son réseau. Il faut éviter le "Shadow IT" en mettant en relation tous les départements de l'entreprise avec le service informatique, sans oublier de mettre constamment à jour leurs solutions.

" Pour mieux adresser ces questions, l'expert compte s'implanter en Côte d'Ivoire. L'implantation, c'est une des raisons de ma venue en Côte d'Ivoire. Pour avoir une empreinte et un développement local pour accompagner les populations au quotidien. Mais aussi les groupements publics ou parapublics, et le secteur privé dans le pays et dans la zone ", fait-il savoir.