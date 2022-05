Cote d'Ivoire: Lutte contre l'hypertension artérielle - Un séminaire scientifique organisé à Abidjan

En prélude à la Journée mondiale de lutte contre l'Hypertension artérielle (commémorée le 17 mai), la Fondation Cœur citoyen a organisé en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, un séminaire scientifique sur cette maladie. C'était le 30 avril 2022, au Centre médical Saint Sauveur miséricordieux, à Abidjan-Yopougon.

" Cette plateforme d'échanges professionnels pluridisciplinaires qui est à sa 8è édition, s'inscrit dans le cadre de notre mission de formation et de prévention de l'Hypertension artérielle (Hta). C'est une occasion pour les acteurs du domaine de partager les expériences professionnelles vécues au quotidien dans les différents services qui sont en charge des maladies métaboliques ", explique Caroline Coulibaly, secrétaire générale de la Fondation Cœur Citoyen.

Dans son exposé, Dr Traoré Fatoumata, cardiologue, explique que l'Hta, le diabète et la Dyslidémie sont des facteurs de risques cardiovasculaires. Méconnue et mal soignée, l'Hta peut causer de graves dommages au cerveau, au cœur, aux yeux, aux artères et aux reins, devenant ainsi, une source de complications graves, lesquelles aboutissent dans bien des cas à des décès ou à des cas d'invalidité précoce.

Dans une étude sur les " Connaissances, attitudes et pratiques sur la consommation de l'huile de palme et paramètres anthropométriques des sujets hypertendus à l'Institut de cardiologie d'Abidjan ", Diallo I, Yako Aké B. et Ali montrent que, contrairement à une idée reçue, l'huile de palme sous ses différentes formes et la fréquence de consommation n'a pas d'influence sur la tension artérielle, bien au contraire, elle a des qualités nutritionnelles méconnues par les patients hypertendus.

Pour Dr Magna épse Kra, diabétologue, l'hypertension est un facteur de risque du diabète et l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale, et des accidents vasculaires cérébraux (Avc). C'est pourquoi, dira-t-elle, " la prise en charge de la maladie doit être précoce et globale ".

Dans sa communication sur le thème : " Dépistage de l'Hta : états des lieux de ces dernières décennies ", Dr serge Arthur Dongo (médecin généraliste) explique que l'Hta est un problème de santé publique. Le taux de prévalence est estimé dans le monde à 40%. C'est pourquoi, " le dépistage de l'Hta est important pour les politiques de santé publique et d'économie de la santé. Aussi, dira-t-il, le dépistage de l'Hta est une activité intégrante des programmes de prévention des maladies cardiovasculaires. "

A l'issue de ce séminaire, plusieurs prix ont été décernés : le prix Pr Sonan Douayoua Marie-Thérèse a été remporté par Dr Boka Kotchi Joël Michée avec son étude intitulée " Profil tensionnel et thérapeutique des candidats hypertendus au Hadj 2019 " ; le prix Pr Iklo Coulibaly est revenu à Dr Arthur Kanganga qui a présenté l'étude sur le thème : " Devenir des patients en hémodialyse dans les centres publics d'Abidjan de septembre 2018 à octobre 2021 " et le prix Pr Yao Kouamé Hubert a été remporté par Dr Daniogo Mbe Matokoma avec son étude : " Urgences hypertensives : facteurs prédictifs liés au décès en milieu cardiologique ivoirien ".