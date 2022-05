Cote d'Ivoire: Akô Festival - Plus de 10 000 participants à la première édition

Dix mille, c'est le nombre de participants à la première édition du grand festival de grillade de la région de l'Indénié-Djuablin dénommé "Akô festival". L'évènement qui a eu pour cadre l'esplanade de la sous-préfecture d'Agnibilékrou, s'est déroulé du 7 au 8 mai 2022.

Pendant deux jours, le public a vibré aux sons et rythmes de la cinquantaine d'artistes invités à ce rendez-vous culturel. Mix 1er, le groupe zouglou bénédiction, O'bams, Ovié Kan et Jojo le barbu en étaient les têtes d'affiche.

Les populations d'Agnibilékrou ont été également gratifiées d'une variété gastronomique à base de poulet. Elles avaient le choix entre le poulet braisé, poulet piqué, poulet frit et le Kédjénou.

Ce moment de convivialité, Dr Kouman Koffi Fofié Anicet veut en faire un moment de rencontre et de promotion du savoir-faire des filles et fils de la région de l'Indénié-Djuablin. C'est pourquoi il s'est réjoui de la mobilisation des festivaliers et aussi des aviculteurs.

" Tous les secteurs en Côte d'Ivoire sont organisés et leurs doléances sont prises en compte par l'Etat ivoirien. Au niveau du secteur avicole à Agnibilékrou, ce n'est pas encore le cas car le secteur est méconnu. Pourtant, plus de 60% de la production avicole vient d'Agnibilékrou. En organisant ce festival, c'est pour moi une manière de promouvoir le secteur avicole de notre région, mais surtout organisé les acteurs afin de parler d'une même voix ", a-t-il indiqué.

A l'issue de ce festival, le promoteur et son équipe ont mené une action caritative notamment au profit de malades de la ville d'Agnibiliékrou. Ils ont ainsi fait dons de 200 mille FCfa et de kits pour bébés aux nouvelles mamans et aux personnes internées aux urgences de l'hôpital général.