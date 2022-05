Cote d'Ivoire: Éducation/Coupe du monde des idées - La Fondation d'entreprise Bic annonce de belles récompenses au lauréat

La 6e édition du concours du monde des idées sponsorisé par la Fondation d'entreprise Bic est lancée. Cette compétition qui attire plus de 100 000 personnes chaque année, a pour but d'inspirer la créativité dans l'éducation.

Cette année, la thématique sur laquelle les participants vont créer des idées est : " Comment pouvons-nous inspirer la créativité dans l'éducation ? "

Cette compétition qui constitue un événement important de brainstorming au monde, permet à des personnes et des équipes de villes du monde entier de s'affronter pour résoudre un problème social en utilisant le pouvoir de la pensée créative.

Chaque année, le concours récompense les projets qui ont le potentiel d'être mis en œuvre à l'échelle locale, nationale ou mondiale en leur offrant des prix pour les aider à donner vie à leur idée.

De belles opportunités au gagnant:

" Créativité dans l'éducation est une pierre angulaire du progrès personnel et du changement sociétal ", tel est le leitmotiv qui a guidé la Fondation d'entreprise Bic à apporter son soutien et son appui à cette 6e édition.

A cet effet, la fondation promet de belles surprises. Elle annonce pour le gagnant un accès à des mentors de la communauté de pratique de ladite fondation, une coalition mondiale d'éducateurs, de chercheurs, de fondations, d'artistes et d'Ong, pour l'aider à maximiser l'impact de son idée.

Ideas World Cup est une compétition à but non lucratif d'une durée d'un mois, fondée en 2014 par Juan Prego, un pionnier de l'enseignement aux organisations et aux équipes de tous les secteurs pour libérer le pouvoir de la pensée créative et recâbler leurs cultures pour qu'elles soient plus inventives.

Selon Juan Prego, la Coupe du monde des idées est une véritable célébration de la créativité humaine. " Nous mettons en relation des personnes du monde entier et puisons dans leur pouvoir créatif intérieur, prouvant ainsi que si nous unissons nos têtes, nos cœurs et nos mains, nous pouvons résoudre certains des problèmes mondiaux les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. Tout le monde peut être créatif, et grâce à cette créativité, nous pouvons forger un avenir plus radieux ", indique-t-il. Les participants ont soumis leurs idées entre le 27 avril et le 9 mai 2022. Le 27 mai 2022, le projet gagnant sera annoncé, et la ville ayant présenté le plus d'idées recevra le titre de "ville la plus créative".