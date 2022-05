Afrique de l'Ouest: UEMOA - La BCEAO note un renforcement de l'activité économique en février 2022

Dans sa note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Uemoa, la Bceao a analysé la situation économique dans l'Union.

Selon le document, au niveau des pays de l'Uemoa, les indicateurs de la conjoncture font ressortir un renforcement de l'activité économique, en glissement annuel, au cours du mois de février 2022. "En effet, la production industrielle a augmenté de 3,7% et le chiffre d'affaires du commerce de détail s'est accru de 10,9%.

En outre, les prestations des services marchands et financiers ont enregistré des hausses respectives de 8,7% et 12,7%, après des progressions de 8,3% et 12,7% en janvier 2022. Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une amélioration de l'activité ", informe la Bceao.

En revanche, ajoute la Bceao, le rythme haussier de l'inflation s'est accentué dans les pays de l'Union pour ressortir, en glissement annuel, à 6,6% en mars 2022, après une réalisation de 6,1% le mois précédent. Cette accélération du rythme de progression du niveau général des prix est imprimée essentiellement par la composante "Produits alimentaires", dont la contribution globale à l'inflation totale est passée de 4,9 points de pourcentage en février 2022 à 5,4 points de pourcentage en mars 2022 et, dans une moindre mesure, la composante "Transports" dont la contribution a augmenté de 0,1 point de pourcentage.

Au titre de la situation monétaire et financière de l'Uemoa, les taux d'intérêt sur le marché monétaire sont demeurés faibles au cours du mois de mars 2022, en ligne avec la politique monétaire accommodante poursuivie par la Bceao depuis le déclenchement de la crise sanitaire.

Sur les guichets des appels d'offres de la Banque centrale, les injections de liquidité se sont poursuivies au taux fixe de 2,0% en vigueur depuis le 24 juin 2020, avec le service complet des demandes exprimées. Le taux d'intérêt à une semaine du marché interbancaire est ressorti à 2,34% contre 2,26% un mois plus tôt. Ces conditions favorables de mobilisation des ressources continuent d'être diffusées dans l'économie réelle, avec le maintien du niveau des taux débiteurs appliqués par les banques aux concours octroyés à leur clientèle (6,26% en février et 6,25% en janvier).

Selon la Bceao, la masse monétaire a enregistré une progression de 13,8%, en glissement annuel, à fin février 2022 contre 15,0% un mois plus tôt. Les réserves officielles de change de la Banque centrale assurent aux économies de l'Union 6,0 mois d'importations de biens et services et un taux de couverture de l'émission monétaire de 80,8%, contre 83,0% au mois de janvier 2022.