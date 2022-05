Ile Maurice: Bande sonore - Victoire d'Akil Bissessur malgré un dernier forcing du CCID à l'Express

Il peut pousser un ouf de soulagement, après que la magistrate du tribunal de Rose-Hill a ordonné hier, l'abandon de l'accusation provisoire de diffusion de fausses nouvelles qui pesait sur lui. Me Akil Bissessur avait en effet présenté une motion en ce sens par le biais de ses avocats, Mes Ashley Hurhangee et Samad Golamaully. L'avocat avait été arrêté, le 13 mars 2021 pour diffusion d'une fake news annonçant l'état d'urgence, alors que le pays était en confinement à cause de la pandémie de Covid-19.

Selon Akil Bissessur, il aurait partagé une conversation privée avec des amis mais un activiste aurait jugé bon de la publier sur les réseaux sociaux. Contre-interrogé par Me Hurhangee, l'enquêteur principal Signa de la Cybercrime Unit du Central Criminal Investigation Department a concédé qu'il n'y a aucune preuve directe ou indirecte contre Akil Bissessur démontrant qu'il a transmis ou publié la bande sonore de sa conversation. Tenant en compte ce témoignage, la magistrate a agréé à la motion de Me Akil Bissessur.

Au même moment, soit en fin de matinée ce mercredi, le CCID tentait un dernier forcing dans cette affaire. Une équipe du CCID s'est déplacée jusqu'au siège de La Sentinelle à Baie du Tombau et a recueilli une " witness statement " d'Axcel Chenney, journaliste de l'express ayant conduit l'interview de l'avocat Akil Bissessur qui a été publiée dimanche dernier.

Selon les questions des enquêteurs, le CCID semblait vouloir utiliser des propos qu'il a tenus dans cet entretien contre lui. Dans sa déposition le journaliste de l'express a simplement déclaré que tout ce qui a été publié, est un " fair and accurate report of the interview ".

Les enquêteurs ont visiblement perdu leur temps en venant jusqu'à Baie du Tombeau pour ce statement, car l'affaire était réglée au même moment : l'accusation est tout simplement rayée, et Akil Bissessur peut crier victoire.