Cote d'Ivoire: Cuisine - yapi n'cho, président de l'accec-ci - "Nous essayons d'être une communauté forte pour porter haut et fort les valeurs de notre métier"

Yapi N'Cho, président de l'Association des chefs créateurs d'émotions culinaires de Côte d'Ivoire (Accec-CI), s'est entretenu avec l'Intelligent d'Abidjan , le lundi 9 mai 2022, à Abidjan-Cocody Bonoumin.

Au cours des échanges, le patron de l'Accec-CI a indiqué que l'objectif de leur association vise non seulement à permettre aux Ivoiriens de manger sainement, mais également de créer un lien entre les différents acteurs du milieu. " Nous souhaitons valoriser notre métier, par des activités culinaires, qui permettront à tous les acteurs dans ce métier de se connaître, de parler ensemble de leur passion, de se former, d'apporter une assistance aux entreprises qui ont besoin de professionnels. Nous essayons d'être une communauté forte pour porter haut et fort les valeurs de notre métier ", a-t-il déclaré avant d'expliquer que cette idée lui est venue des pays maghrébins. " Lors de mon expérience en Egypte, j'ai intégré l'association des chefs égyptiens et j'ai vu cette cohésion qu'il avait entre les chefs. Ils se mettaient ensemble pour faire des activités. C'est ainsi qu'à mon retour d'Egypte, j'ai créé cette association ", s'est-il exprimé.

Une participation à un concours pour présenter les mets ivoiriens:

L'Accec-CI participe à la première édition du festival la marmite (Fesma) concours culinaire au Togo. Selon Yapi N'Cho, ce rendez-vous a pour objectif de valoriser les saveurs et le savoir-faire culinaires africains et de promouvoir le consommer local. Il s'agira également de militer pour une alimentation saine et équilibrée, d'appeler à une prise en compte de l'environnement et du développement durable dans la culture des nouveaux modes d'alimentation. À ce festival, Yapi N'Cho et ses hommes présenteront les performances culinaires ivoiriennes et exporteront les bonnes cultures du Togo.