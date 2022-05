Burkina Faso: Prix du carburant à la pompe - Le gouvernement autorise une augmentation de 100 FCFA

Le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall : " cette augmentation va permettre de réduire le flux d'exportation illégale de carburant ".

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu, le mercredi 11 mai 2022, à Ouagadougou. L'augmentation du prix du carburant de 100 FCFA, le relèvement des Directeurs généraux de l'ONASER et du Cadastre minier de leur fonction pour dysfonctionnement sont, entre autres, décisions prises par le gouvernement.

Le prix des hydrocarbures à la pompe va connaitre dans les jours à venir une hausse de 100 F CFA. Ainsi en a décidé le gouvernement au cours du traditionnel conseil des ministres tenu, hier mercredi 11 mai 2022, à Kosyam sous l'égide du Président Paul-Henri Sandaogo Damiba.

A l'issue de la rencontre gouvernementale, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a indiqué que cette décision du gouvernement s'explique par l'évolution des prix des hydrocarbures à l'international. A son avis, en l'espace d'un mois et demi, des pays de la sous-région ont au moins augmenté leurs prix à deux reprises.

" Etant donné que le carburant au Burkina est moins cher que chez ses voisins, les consommations journalières sont exposées à cause de l'exportation du carburant du Burkina. Cette situation aggrave le déficit de la SONABHY qui achète le carburant à 900 FCFA et le revend à 500 FCFA. Cela veut dire que l'Etat comble le manque à gagner de la SONABHY à travers une subvention de 400 FCFA ", a-t-il précisé.

Le ministre en charge du commerce a, en outre, relevé qu'au regard des contraintes budgétaires, l'Etat n'arrivera pas à disposer toujours du cash pour le réinjecter dans la nationale des hydrocarbures. D'où la décision du gouvernement de concéder une augmentation pour éviter une pénurie du précieux liquide. En plus de la question des hydrocarbures, l'exécutif burkinabè a pris d'autres décisions.

Il s'agit du relèvement de leurs fonctions respectives des Directeurs généraux de l'Office national de sécurité routière (ONASER) et du Cadastre minier avec effet immédiat. Selon le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, cette décision fait suite à une communication montrant des dysfonctionnements graves dans les deux sociétés.

Au cours de ce conseil, des communications ont été faites sur l'attaque de la Maison d'arrêt et de correction de Nouna, le samedi 7 mai 2022 et du plan de sauvetage des huit mineurs bloqués dans la mine souterraine de zinc de Perkoa.

Un projet de loi sur les pupilles de la Nation:

A écouter le porte-parole du gouvernement, ce sont environ 150 assaillants qui ont pris d'assaut le centre de détention. " Selon des sources, ils étaient venus libérer 4 des leurs en détention ou étaient à la recherche des ressources humaines pour alimenter leurs bases ", a relevé le ministre M. Bilgo a indiqué que des mesures ont été prises par le gouvernement pour mieux assurer la protection des lieux de détention des prisonniers dans les différentes localités.

Concernant la situation des huit travailleurs piégés à la mine de Perkoa, Lionel Bilgo a indiqué que l'exécutif suit de très près la situation. " Nous avons une situation qui évolue et nous espérons arriver à la chambre de refuge où l'on suppose que les mineurs s'y trouvent. Si les systèmes de pompage d'eau fonctionnent bien, nous pensons atteindre cette chambre dans les jours à venir ", a précisé le ministre. Outre ces questions, le conseil a, au titre de la présidence du Faso, examiné et adopté un projet de loi organique portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et du suivi de la Transition.

Le Conseil d'orientation est le deuxième organe dans l'architecture de la Transition. Il fixe les grandes orientations des politiques de l'Etat et assure le suivi de la mise en œuvre de la Transition. Pour le compte de la Primature, le ministre Bilgo a confié que le gouvernement a adopté trois projets de loi relatifs aux statuts de pupilles de la Nation, des héros de la Nation et des martyrs et des invalides de la Nation. Ces projets de loi, de l'avis du porte-voix de l'exécutif burkinabè, permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs victimes du terrorisme, des martyrs ou des invalides ainsi que les héros de la Nation.

Au cours de ce conseil, un projet de loi sur la gestion durable des sols au Burkina Faso, des décrets portant création d'emplois à l'Université Thomas-Sankara et nomination d'enseignants-chercheurs dans cette université dans les emplois de maitre de conférence, un rapport sur une demande de recrutement sur concours professionnels et directs ont par ailleurs été adoptés.