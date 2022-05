Sénégal: Responsabilité Sociétale de l'entreprise (RSE) - Jumia se félicite d'avoir assurer la commodité, le coût et l'accessibilité pour les consommateurs

Parmi les leaders en Afrique, la plateforme de commerce électronique, Jumia a procédé ce jour, mercredi 11 mai 2022, à la publication de son premier rapport sur la Responsabilité Sociétale de l'entreprise (RSE), qui décrit sa stratégie en la matière et donne un aperçu des pratiques actuelles de Jumia en matière de durabilité.

Dans ledit rapport qui présente les données non financières, la plateforme de e-commerce informe avoir, sur le plan social, " assurer la commodité, le coût et l'accessibilité pour les consommateurs ; accompagner la montée en puissance des vendeurs, partenaires et communautés, constituer une main-d'œuvre engagée, inclusive et diversifiée ".

Ne s'en limitant pas là, Jumia indique que, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, notamment le plan environnemental, elle a pu " minimiser l'impact sur l'environnement ", non sans assurer avoir fonctionné " avec une gouvernance et des normes éthiques solides ".

Une RSE qui n'a pas manqué de faire réagir Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, cofondateurs et PDG de Jumia qui soutiennent : " Nous sommes fiers, à travers nos actions et notre écosystème, de contribuer au développement social, à la création d'emplois et d'opportunités commerciales, et à la réduction des inégalités pour des milliers de personnes ".

" Nous sommes ravis de constater que nous avons des possibilités infinies de faire des choix qui sont bénéfiques pour notre entreprise, mais aussi pour nos populations, nos communautés et notre planète. En tant qu'entité en pleine croissance sur la voie de la rentabilité, cet engagement alliant développement durable et objectifs commerciaux est un facteur de réussite essentiel ", a déclaré, dans la même veine, la responsable du développement durable et présidente de Jumia Nigeria, Juliet Anammah.