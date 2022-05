Cote d'Ivoire: Renforcement de capacité - L'Ong Ads forme 25 femmes entrepreneures

Le lancement du projet d'appui aux femmes entrepreneures du district d'Abidjan (Pafeda) aura lieu le 13 mai 2022, à la maison de l'entreprise, Cgcei au plateau. La nouvelle a été donnée le samedi 7 mai 2022, lors d'un point de presse à Cocody (Abidjan). Au cours de cette journée, les panelistes auront à échanger sur le thème " Comment structurer son business "

. Initié par l'Ong Amour et Don de Soi (Ads), ce programme vise à renforcer les compétences de 25 femmes ayant des activités d'entreprenariat existantes depuis au moins deux ans dans le district d'Abidjan. Pour Serges Fabrice Digbeu, responsable du projet, il était opportun d'expliquer le bienfondé de cette activité. Car dit-il "Après diverses activités de dons aux femmes, aux veuves et aux orphelins, les membres de l'Ong ont voulu avoir un impact plus important et prendre part plus activement à l'autonomisation de la femme. C'est ainsi qu'est né l'idée du Pafeda.

Et nous envisageons faire un programme annuel ". Ainsi, trois mois durant, les bénéficiaires du projet dont l'âge varie entre 18 et 50 ans au plus seront formés dans différents domaines d'activités (Transformation, services et distribution, restauration et artisanat). En plus du leadership, le commerce digital, l'entreprenariat et le développement d'entreprise.