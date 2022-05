Afrique: La Roumanie salue le rôle du Maroc en tant que pôle régional de stabilité en Afrique (communiqué conjoint)

Marrakech — La Roumanie a salué, mercredi à Marrakech, le rôle que joue le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que pôle régional de stabilité et relais de développement et de croissance en Afrique.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie roumaine a rappelé l'engagement constant de la Roumanie en faveur du renforcement du partenariat stratégique liant le Maroc à l'UE, réitérant l'importance accordée à la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe de juin 2019.

Dans ce sens, il a réaffirmé l'appui de la Roumanie au maintien et à la stabilité de la relation multiforme maroco-européenne, y compris tous ses accords sectoriels.

M. Aurescu a également souligné l'engagement de la Roumanie pour accompagner et soutenir le renforcement du partenariat stratégique entre l'UE et le Maroc, son voisinage du Sud et la zone euro-africaine, afin d'apporter des réponses communes à tous les défis auxquels ces régions sont confrontées, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain.

M. Aurescu a, de même, salué les efforts déployés par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour créer une dynamique d'ouverture, de progrès et de modernité, basée sur le Nouveau Modèle de Développement et sur la promotion d'une régionalisation avancée au Royaume.

Pour sa part, M.Bourita a salué la contribution opérationnelle de la Roumanie dans le rapatriement d'environ 1500 étudiants marocains en Ukraine et l'assistance qui leur a été apportée aux frontières et sur le territoire roumain par les autorités roumaines et la société civile, réitérant l'invitation à M. Aurescu de se rendre au Maroc dans le cadre d'une visite officielle et d'un Forum économique entre la communauté des Affaires dans les deux pays.

MM. Bourita et Aurescu se sont félicités des relations historiques et d'amitié liant le Maroc et la Roumanie qui célèbrent cette année le 60ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Ils ont, également, salué la dynamique positive des relations bilatérales aux niveaux politique, économique, culturel et universitaire, ainsi que de l'excellente coordination des deux pays au sein des organisations internationales.