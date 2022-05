Maroc: La Serbie salue le rôle du Maroc en tant que pôle régional de stabilité (communiqué conjoint)

Marrakech — La Serbie s'est félicitée, mercredi, du rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et relais de croissance et de développement en Afrique.

"La Serbie se félicite du rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et relais de croissance et de développement en Afrique", indique un communiqué conjoint rendu public suite à des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue serbe Nikola Selaković, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

Le Maroc et la Serbie ont, par ailleurs, souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, la sécurité et la paix dans leurs régions respectives, lit-on dans le communiqué.

Les deux pays ont également noté leur engagement en faveur de ces principes et de la résolution pacifique des conflits , ainsi que le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, poursuit le communiqué.

Le chef de la diplomatie serbe a salué, à cette occasion, les profondes réformes entreprises au cours des deux dernières décennies sous la Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les efforts renouvelés en faveur du développement politique, économique et social.

Il s'est également félicité du nouveau modèle de développement du Maroc et de la promotion de la régionalisation avancée, ajoute le communiqué.

MM Bourita et Selaković ont salué, à cette occasion, la dynamique positive des relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République de Serbie à l'occasion de la célébration cette année du 65è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Ils ont salué la disposition exprimée par les deux parties d'inscrire les relations entre les deux pays sur la voie d'un partenariat stratégique.

MM Bourita et Selaković ont mis l'accent, dans ce contexte, sur l'importance d'imprimer une forte impulsion à la coopération économique à travers l'organisation cette année de la 3ème session de la commission économique conjointe à Belgrade.