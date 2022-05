Swaziland: "Migrants et réfugiés - une réponse coordonnée et durable"

Manzini — " Mettre en place des bureaux pour les migrants et les réfugiés afin d'assurer la pastorale et d'intégrer les migrants et les réfugiés dans nos différentes communautés ", a déclaré Doris Makhubu, présidente du Conseil des femmes catholiques d'Eswatini (ECCW) lors d'un récent séminaire de trois jours sur le renforcement des capacités pour la pastorale des migrants et des réfugiés.

L'objectif de la réunion, intitulée "Migrants et réfugiés : une réponse coordonnée et durable", était de doter les représentants des paroisses présents des outils nécessaires pour aider les migrants en Eswatini en créant des bureaux au niveau diocésain et paroissial.

Comprendre la réalité de la mobilité humaine dans le pays, organiser la pastorale des migrants et des réfugiés au niveau diocésain et paroissial, soutenir le développement d'un réseau coordonné aux niveaux diocésain, national et international, et mettre en œuvre les résolutions de la plénière 2019 de la Conférence des évêques d'Afrique australe (SACBC) sur les migrations, tels étaient les axes demandés par l'évêque du diocèse de Manzini, Mgr Jose Ponce de Leon. "L'idée est venue de l'évêque. Il nous a demandé, à nous les femmes catholiques et aux personnes qui ont travaillé avec le camp de réfugiés de Malindza, de l'aider à mettre en place un bureau des migrants et des réfugiés dans le diocèse", a déclaré le président de l'ECCW. "Nous avons commencé à travailler avec les réfugiés en 2016", peut-on lire dans la note reçue par l'Agence Fides. Même pendant le blocus du COVID, nous avons réussi à apporter de l'aide au camp de réfugiés de Malindza. Une fois par an, nous veillons à leur apporter de la nourriture, des vêtements, des draps et des tampons, car il y a beaucoup de filles dans le camp."

Dans le camp se trouvent des personnes originaires du Rwanda, du Sud-Soudan, de la Somalie, du Zimbabwe, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo. "Le séminaire a été très instructif", a ajouté Mme Makhubu, "nous, les femmes catholiques, avons été tellement responsabilisées que lorsque nous retournerons dans nos paroisses, nous serons en mesure d'effectuer le travail requis. Pour commencer, nous devons identifier les migrants et les réfugiés, en plus des réfugiés du camp de Malindza car nous savons maintenant qu' il y en a aussi dans les différentes villes. En tant qu'Église, nous voulons être accueillants et nous comprenons aussi que nous pouvons nous-mêmes être des migrants dans notre propre pays".

La présidente de l'ECCW a exprimé sa gratitude à l'évêque Ponce de Leon, le remerciant d'avoir confié aux femmes catholiques la direction de ce projet. "Avec les autres membres de l'exécutif, nous ferons un rapport à l'évêque afin que des bureaux pour les migrants et les réfugiés puissent être établis dans chaque paroisse du diocèse", a-t-elle déclaré.

Le royaume enclavé d'Eswatini accueille des centaines de réfugiés provenant de pays aussi éloignés que la Corne de l'Afrique, de l'Afrique centrale, y compris des pays de la région sud-est. Au camp de réfugiés de Malindza, dans la région de Lubombo, les réfugiés reçoivent de la nourriture et une assistance médicale jusqu'à ce qu'il soit certain qu'ils puissent retourner chez eux ou qu'ils soient secourus en dehors des camps.