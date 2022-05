Congo-Kinshasa: Lutte contre la drogue - WFAD RDC souligne l'urgence de la sensibilisation et de plaidoyer

L'organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre l'abus de drogues a indiqué, lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, que cet abus se développe de façon inquiétante en République démocratique du Congo (RDC) en raison de la consommation excessive de l'alcool et de toutes sortes de drogues émergentes dont la fameuse drogue artisanale "Bombé ".

La World Federation Against Drugs (WFAD/RDC) et ses partenaires ont organisé, le 9 mai , une conférence de presse à la Maison de France, dans la commune de la Gombe, sur les méfaits de la drogue " Bombé ". Cette activité a été menée avec l'accompagnement du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, et l'appui financier de la coopération suédoise.

Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, WFAD/RDC et ses partenaires ont présenté les résultats des analyses en laboratoire de l'échantillon de la fameuse drogue " Bombé " ainsi que ceux de la pré-étude de cartographie des organisations œuvrant dans la lutte contre l'abus de drogues dans la ville de Kinshasa.

Cette pré-étude, financée par l'organisation suédoise ForumCiv, est menée en collaboration avec le Programme national de lutte contre les toxicomanies, l'Ecole de criminologie de l'Université de Kinshasa et l'organisation non gouvernementale Interactions-RDC.

Présentant ces résultats, le représentant pays de la WFAD en RDC, Dandy Yela, a souligné que " l'abus de drogues se développe de façon inquiétante en RDC en raison de la consommation excessive de l'alcool et de toutes sortes de drogues émergentes dont la fameuse drogue artisanale "Bombé", qui est une substance psychoactive apparue il y a peu de temps mais dont la consommation, particulièrement toxique, se répand dangereusement parmi les jeunes à Kinshasa ". Pour lui, " Il y a donc urgence de sensibiliser l'opinion et de mener des plaidoyers auprès des institutions et des autorités à tous les niveaux pour mettre fin à la consommation de cette drogue dont les méfaits à moyen et à long termes sur le corps humain demeurent encore inconnus ".

La Fédération mondiale contre la drogue, rappelons le, est un groupe d'individus et d'organisations non gouvernementales de différentes parties du monde. Son objectif est de travailler pour un monde sans drogue, les membres de cette organisation partageant la préoccupation commune que la consommation de drogues illicites sape les valeurs traditionnelles et menace l'existence de familles, de communautés et d'institutions gouvernementales stables à travers le monde.