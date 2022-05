Congo-Brazzaville: ART pictural - Artmel Mouy et Paul Alden à Dakar

Les deux artistes virtuels congolais séjournent actuellement dans la capitale sénégalaise pour une formation de deux semaines donnée par les maîtres formateurs de l'école innopractica de la Russie, grâce à l'apport de la Maison russe du Congo-Brazzaville.

Artmel Mouy et Paul Alden ont répondu à un appel à candidatures annoncé à la Maison russe de Brazzaville pour une formation qu'organisent les maîtres formateurs de l'école innopractica, une école d'art russe. Cette formation qui a lieu à Dakar a pour but de développer le côté créatif. " Nous avons répondu à un appel à candidatures de la Maison russe, organisé depuis la Russie par une école d'art de ce pays. Nous avons participé à cet appel dont le contenu est de suivre une formation en art dans le domaine de la peinture de deux semaines à Dakar, au Sénégal. Nous avons été retenus, voilà pourquoi nous nous rendons à Dakar ", ont-ils déclaré avant de quitter le Congo.

Dans cet appel, ont-ils poursuivi, il leur a été demandé de réfléchir sur "la préservation des valeurs universelles". Chaque étudiant, chaque participant devait développer une idée qui serait accompagnée par des maîtres peintres russes venus droit de l'école innopractica en Russie. Il s'agitssait, par exemple, de la manière de formuler et de concevoir l'idée. Le but étant d'accompagner ces artistes en termes d'idées et de la technique approfondie.

Les deux Congolais estiment qu'avec ce qu'ils vont bénéficier comme enseignement des formateurs russes en tenant compte du thème retenu, associé à leur capacité de création, ils créeront une œuvre sur place. " Nous aimerions qu'en tant qu'artistes, nous puissions tirer profit afin que notre travail puisse connaître un changement. Notre travail doit prendre une autre dimension en terme pratique en tant que peintres mais aussi en terme visionnaire, bref, revenir avec une autre façon de travailler. Nous voulons aussi, à travers cette formation, découvrir la culture russe ", ont-ils déclaré.

Entre temps, à leur retour au pays, Artmel Mouy et Paul Alden travailleront sur ce qu'ils auront appris à Dakar afin d'organiser une exposition à la Maison russe de Brazzaville qui leur a facilité l'accès.

La directrice de la Maison russe du Congo, Maria Fakhrutdinova, a été ravie de cette initiative. " Nous sommes ravies que cette année l'école innopractica a choisi l'Afrique pour cet atelier. On croit qu'une telle initiative renforce la coopération culturelle entre la Russie et le Congo. En tant que Maison russe, on va continuer à chercher les possibilités pour le développement des artistes, les informer dès que la possibilité arrive et les accompagner pour bien préparer leurs dossiers ", a-t-elle souligné.

Précisons qu'Artmel Mouy est artiste virtuel d'art contemporain aux Ateliers Sahm, pendant que Paul Alden est artiste visuel évoluant en solo.