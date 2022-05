Congo-Kinshasa: Accès pour tous à l'énergie - Lancement officiel d'un plaidoyer de la société civile

L'action portée par douze organisations de la société civile à travers le pays est la résultante des forums populaires et consultations qu'elles ont menées dans le cadre de la " Dynamique pole " dans les différentes provinces du pays, réclamant l'accès pour tous à l'énergie.

Les organisations de la société civile réunies au sein de la " Dynamique pole " ont officiellement lancé, le 11 mai dans la salle Père Boka du Centre pour l'action sociale, à Gombe, la note de plaidoyer sur leur vision pour le développement du secteur énergétique en République démocratique du Congo (RDC). C'était en présence de plusieurs invités ainsi que du représentant du secrétaire général aux Ressources hydrauliques. Dans cette action, ces organisations qui portent la voix des communautés locales réclament l'accès pour tous à l'énergie.

La note de plaidoyer, a fait savoir le secrétaire technique de la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap), Emmanuel Musuyu, est la résultante des forums populaires et consultations menés dans le cadre de la " Dynamique pole " dans les différentes provinces du pays. Des forums qui ont consulté 720 personnes dans vingt-quatre villes du pays dans l'objectif de définir leur vision pour l'accès pour tous à l'énergie.

Emmanuel Musuyu, dans son mot de bienvenue, a souligné la quintessence de la collaboration avec la base dans l'élaboration de ce document ainsi que l'apport de l'énergie pour le développement de la République démocratique du Congo (RDC). Ce document, a-t-il souligné, porte les aspirations profondes des communautés de base dans ce domaine précis de l'accès à l'énergie. " Cette dynamique est en train de travailler pour pousser le plaidoyer de la société civile par rapport à l'avenir énergétique du pays. Cela concerne beaucoup d'aspects, nous avons estimé que la politique énergétique est cette opportunité qui pourra aider les acteurs à améliorer les autres secteurs de la vie ", a-t-il fait savoir.

" Nous sommes en train de travailler pour pousser le plaidoyer de la société civile par rapport à l'avenir énergétique du pays. Cet avenir énergétique concerne beaucoup d'aspects, et ici de façon particulière, nous avons estimé que la politique énergétique que nous voulons doit être améliorée pour que le secteur de l'énergie puisse être développé avec les assurances sur les autres secteurs ou domaines de la vie que nous connaissons ", a ajouté Emmanuel Musuyu. Il a, par ailleurs, indiqué que la société civile se sentait très honorée parce que cette démarche est appuyée par le ministère en charge de l'Energie.

Une action saluée par le gouvernement

Le représentant du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Valentin Ikwa Monya, a salué cette vision de la société civile pour l'accès de tous à l'énergie. " La problématique de l'électrification de notre pays constitue une préoccupation majeure. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a permis qu'on intègre les préoccupations de l'arrière-pays. Cette note de plaidoyer tombe à point nommé car elle pourra être intégrée dans les grandes lignes de résolutions qui seront définitivement arrêtées dans un proche avenir quand on pourra endosser de commun accord la politique nationale d'énergie en RDC ", a-t-il dit.

Il a signifié que cet outil de travail permettra à ce que toutes les formes d'énergie puissent être valorisées selon les spécificités propres à chaque région. " Nous appelons la société civile à assurer le plaidoyer, à rappeler au gouvernement sa mission de toujours répondre à l'amélioration de la qualité de la vie de la population ", a recommandé le représentant du secrétaire général aux Ressources hydrauliques et électricité.

Pour ces organisations de la société civile, seuls 9% de la population a accès à l'électricité qui du reste est soit faible soit irrégulière, malgré les potentialités énergétiques de la RDC. Avec les communautés locales, elles ont soutenu que l'accès à l'électricité était un droit humain et que le temps était venu de le concrétiser.

Ainsi dans cette vision, la société civile et les communautés locales ont dit soutenir le développement d'une politique nationale qui répond à certains objectifs. Il s'agit notamment d'assurer d'ici à 2030 l'accès pour tous à une électricité durable, fiable et abordable et à des options de cuisson propres et efficaces ; le désinvestissement des combustibles fossiles et l'investissement dans des projets énergétiques décentralisés à faible émission de carbone, ayant pour base des technologies abordables, moins coûteuses et plus rapidement déployables, qui sont résistantes aux changements climatiques et favorables à l'électrification rurale.

Il s'agit également de donner la priorité aux solutions décentralisées telles que les barrages hydroélectriques à petite échelle, car les grands projets comme les barrages hydroélectriques ont une forte empreinte sur l'environnement et entraînent souvent le déplacement des milliers des personnes, du renforcement des capacités des acteurs aux niveaux local, régional et national, pour une gestion décentralisée du secteur qui permet de mieux répondre aux besoins ; ainsi que d'une gouvernance responsable et transparente du secteur énergétique pour éviter la corruption, la mauvaise gestion et la violation des droits des communautés locales.