Congo-Kinshasa: Cinékin - Rebecca Juliana Tshiabu radieuse à l'avant-première du film "Ima"

Présente à la projection de la soirée du 10 mai dans la salle Boboto, la jeune actrice Rebecca Juliana Tshiabu, qui vient de faire son entrée au cinéma avec le film de Dadju, était au comble de la joie se découvrant sur grand écran en même temps que le public.

La découverte de Dadju au cinéma, à l'occasion de l'avant-première de son fim à Kinshasa, s'est faite en même temps que celle de Rebecca Juliana Tshiabu, Laëtitia dans "Ima". Sœur cadette de celle qui fait chavirer le cœur du chanteur, elle se montre plus entreprenante que son aînée, l'incitant à sortir avec la star tombée sous son charme naturel. Laëtitia convient ainsi d'un rendez-vous avec Dadju au nom de sa sœur mais à son insu sachant que trop coincée, elle n'oserait pas d'elle-même accepter de le revoir. C'est, d'ailleurs, un peu grâce à elle, car c'est à son anniversaire que Dadju fait connaissance avec Ima qu'il a remarqué perdue dans le groupe d'amis de sa sœur en délire face au chanteur.

Bluffée par sa première prestation qui, mine de rien, lui ouvre les portes de l'univers du septième art, Rebecca Juliana a partagé au "Courrier de Kinshasa" son bonheur. " Je n'ai à la base aucune expérience, je n'ai jamais joué nulle part, n'ai jamais fait quoique ce soit dans le cinéma, je suis fort surprise du résultat. Et je ne suis pas la seule ! J'ai reçu des appréciations de tout le monde. Je suis très fière de moi et vraiment émue ", a-t-elle dit au sortir de la soirée. Et d'ajouter : " Ce n'est pas tant le fait d'avoir joué dans ce film particulièrement qui me réjouit mais je n'en reviens pas du résultat final. C'est extraordinaire de voir comment j'étais dans la peau du personnage, je pense avoir joué mon rôle comme il se doit ".

Tout de même, jeune étudiante en journalisme, Rebecca Juliana se dit consciente de l'enjeu de la réalisation de Nils Tavernier dont Dadju a écrit le scénario en personne. " Mon premier film, ce n'est pas n'importe lequel, il est international, je ne pense pas que je vais m'arrêter là ! Dieu seul sait où cela va nous mener parce que c'est lui qui l'a voulu ", a-t-elle laissé entendre.

Pourtant, se souvient Rebecca Juliana, elle n'était pas particulièrement intéressée par la proposition de participer au tournage d'"Ima". Au producteur exécutif du film, elle avait répondu tout de suite qu'elle n'était pas actrice et qu'un film avec Dadju ne l'impressionnait pas plus que cela. C'est donc encouragée par une copine, puis par ses frères et sœurs en famille qu'elle a finalement pris part au casting.

Mais ce n'était pas donné. " À la base, je ne sais pas me maquiller, je ne fais pas de manucure, je ne suis pas extraordinaire, alors je suis allée telle que je suis, cheveux naturels. Mais arrivée sur les lieux, je trouve des filles bien maquillées, tirées à quatre épingles. J'avais l'impression de participer à une compétition au milieu de cent filles. Certaines avaient déjà joué dans des films, tenu des rôles principaux, etc. Je me suis consolée disant que j'allais le faire puisque j'y étais sans plus ", raconte-t-elle.

Elle passe devant la caméra avec le texte, puis fait une improvisation, au bout de deux essais, dès que la caméra arrête de tourner, c'est l'ovation générale. Malgré ces applaudissements, elle ne prête pas foi aux compliments du producteur exécutif sur sa prestation. Quelques jours plus tard, dit-elle : " Un des membres de l'équipe de production française me dit : Je te connais, tu es le numéro 20, tu joues très bien. Il rencontre par deux fois mon patron et à chaque fois lui parle de moi. Il lui dit qu'en France tout le monde m'appréciait sur les quarante vidéos envoyées, la mienne mettait tout le monde d'accord ".

Le second rôle trouvé avant le premier

Par ailleurs, alors que l'on avait trouvé le second rôle féminin, le premier restait à dénicher et l'on devait faire en sorte d'en dénicher une avec des traits de ressemblance. " À Kinshasa, le casting n'avait pas permis de trouver la personne qui incarnerait le premier rôle féminin. Finalement le choix a été porté sur Karidja Touré en France. L'équipe de production était divisée, trouvant que je ne lui ressemblais pas tant que cela. Mais Dieu merci, personne ne remettait en cause mon choix en France ", a expliqué Rebecca Juliana. Aux dires du réalisateur français, c'est son naturel et son physique qui avaient définitivement joué en sa faveur.

Le long métrage a plutôt recueilli des appréciations favorables du premier public kinois qui tenait cette avant-première pour une agréable surprise. " Je trouve originale cette idée de Dadju d'avoir fait un film qui soit regardable par tout le monde. Il peut être suivi en famille, les parents, les enfants et les grands peuvent le suivre tous ensemble. Ce n'est pas comme Viva Riva ! ", a soutenu une dénommée Natacha avec un petit rire.

Cerise sur le gâteau, la vidéo du show case de Dadju interprétant un à un les titres de son prochain album "Cullinan" dont "Ima" fait partie a clos la soirée. " J'ai bien aimé ce moment. Et, comme l'on a coutume de le dire, la musique adoucit les mœurs, c'est vrai. Le petit concert à la fin m'a détendue, c'était une très bonne idée ", a conclu la cinéphile susmentionnée, définitivement plus enjouée.