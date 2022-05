Maroc: Le Crédit Agricole du Maroc devient précurseur des paiements du futur

Première banque en Afrique à lancer le service de digitalisation des cartes bancaires sur les sites e-commerce

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a signé lundi 9 mai un partenariat stratégique à long terme avec Mastercard afin de mettre, sur le marché marocain, de nouvelles technologies et de nouveaux produits et services pour rendre les transactions quotidiennes intuitives, transparentes et sécurisées. Le Crédit Agricole du Maroc devient ainsi la première banque en Afrique à lancer le service de digitalisation des cartes bancaires sur les sites e-commerce qui supportent le standard "MDES for merchant".

A travers cet accord, le CAM a pour objectif de créer plus de valeur à la clientèle des particuliers et professionnels en leur offrant des solutions de paiement innovantes. Dans ce cadre, la banque a lancé CAM PAY, une solution de paiement mobile, permettant aux clients de digitaliser leur carte bancaire pour régler leurs achats par smartphone, au Maroc et à l'étranger. Ainsi, tous ses clients détenteurs d'une carte bancaire Mastercard et possédant un appareil mobile Androïd utilisant la technologie Near Field Communications (NFC) peuvent aisément bénéficier de cette solution. "Le CAM s'engage, à travers sa nouvelle plateforme monétique digitale, vers le paiement du futur et se positionne en tant que leader et précurseur du domaine.

Nos clients peuvent désormais se prémunir contre les attaques de sites e-commerce qui se traduisent par des piratages de données bancaires", indique Abdelmounaim Dinia, Directeur général membre du Directoire du Crédit Agricole au Maroc. Par ailleurs, ce partenariat avec Mastercard vient conforter la stratégie et l'engagement du Groupe Crédit Agricole du Maroc en faveur de l'inclusion financière notamment via le digital et affirme la volonté du Groupe d'adresser les nouveaux besoins du marché marocain des particuliers et professionnels.

"Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard pour proposer ce nouveau service qui vient élargir les canaux de paiement mis en place par le Crédit Agricole du Maroc dans le cadre de notre stratégie omnicanal, afin d'offrir aux clients des moyens de paiement rapides, sécurisés et efficaces.

Le CAM est plus que jamais engagé dans la promotion des services bancaires innovants au Maroc, notamment à travers la mise en avant du paiement mobile et la diversification des canaux de paiement", explique Abdelmounaim Dinia, "Nous avons assisté à un changement sismique du comportement des clients vers les canaux de paiement numériques et sans contact au cours des deux dernières années. Notre technologie de tokenisation sécurisée permet aux clients d'utiliser un téléphone mobile ou un appareil connecté pour effectuer des paiements en toute sécurité et de manière pratique en utilisant la technologie NFC en ligne, via application ou en magasin.

Ces mécanismes de paiement pratiques offrent aux détaillants la possibilité de répondre aux besoins des consommateurs en supprimant l'obligation d'avoir de l'argent liquide, de faire la queue dans les magasins pour payer, de porter un portefeuille ou de se souvenir de nombreux mots de passe pour effectuer un paiement", a déclaré Mohamed Benomar, directeur Pays de Mastercard pour l'Afrique du Nord.

D'autres nouvelles solutions innovantes seront introduites dont la prestigieuse carte biométrique World Elite, dont le lancement constitue une première en Afrique du Nord. Elle comporte un capteur d'empreintes digitales intégré qui fournit une couche de sécurité supplémentaire pour vérifier de manière pratique l'identité du titulaire de la carte pour les achats en magasin. En profitant de la technologie de Mastercard, les clients du Crédit Agricole du Maroc détenant une carte Mastercard World Elite peuvent accéder à des avantages uniques et exclusifs, tels que des services de conciergerie, une assurance voyage et l'accès aux salons d'aéroport.

Avec "CAM PAY" et la plateforme monétique digitale qui supportent le Standard "MDES for Merchants", le Crédit Agricole du Maroc est la première banque en Afrique à s'engager résolument sur la voie du paiement du futur défini par le standard "Click To Pay" de EMVco (Consortium Europay MasterCard Visa).