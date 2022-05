Madagascar: Miss & Mister Teen Beauty Fashion - La finale ce samedi

La finale de l'événement mode et beauté, Miss & Mister Teen Beauty Fashion Mada (TBF) lancé par Kyrone il y a quelques mois déjà se déroulera ce samedi 14 mai après-midi à l'IKM Antsahavola.

Plusieurs phases ont précédé cette dernière ligne droite dont la demi-finale qui s'est déroulée le 5 septembre de l'année dernière au Le Jardin By-Pass. Sur les 70 candidats sélectionnés au tout départ, 25 candidats, jeunes hommes et femmes représentant chacun(e) leur région d'origine ont été sélectionnés pour participer à cette dernière phase. Les objectifs du concours sont la promotion et la mise en valeur de l'art et du savoir-faire malgache mais aussi de permettre aux jeunes Malgaches méritants de participer à des concours internationaux et dans l'Océan Indien jusqu'en 2023.

Ils seront jugés sur leur apparence physique et leur démarche lors du défilé, la maîtrise de la culture malgache, ainsi que l'aisance dans la prise de parole en public. Leur projet d'avenir contribuant au développement pour les jeunes sera également tenu en compte. Parmi le jury de cette dernière phase, il y aura Edwarsa et Chamou, les gagnants Mister & Mister TBF 2021, le styliste Valahara, Korine, représentante de la diaspora malgache internationale, et Thierry de l'UEM.

Les jeunes candidats participeront à l'animation de l'événement à travers des chorégraphies travaillées. Les jeunes mannequins de l' YKYRE Agency ainsi que d'autres artistes " surprises " apporteront également leur touche personnelle pour pimenter le spectacle.