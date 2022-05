Madagascar: Projet MRTAM - 51 techniciens certifiés par Huawei

Le projet de Modernisation des Réseaux de Télécommunications de l'Administration Malagasy (MRTAM) avance à grand pas. 51 techniciens malgaches ont bénéficié d'une série de formation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ils ont été certifiés par Huawei, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée la semaine dernière au Novotel.

Objectifs

Le projet MRTAM consiste, rappelons-le, en l'installation de nouvelles infrastructures de télécommunications comprenant un centre de gestion des données, d'une liaison en fibre optique, ainsi que des dispositifs de vidéoconférence et des talkies-walkies 4G sécurisés pour la capitale. Outre l'efficacité de l'e-gouvernance, le projet permettra de moderniser les services publics et de réduire le coût des télécommunications internes dans l'appareil administratif. Le projet MRTAM se fixe, entre autres objectifs d'améliorer l'autonomie et la sécurité du réseau de télécommunications de l'administration malgache, d'accroître l'efficacité et la rapidité des procédures administratives publiques, d'améliorer la coordination de la sécurité publique et de l'administration, de faciliter l'accès et l'échange d'informations, et enfin d'apporter la sécurité facilité d'accès et de proximité avec les citoyens malgaches. Le projet implique le déploiement d'infrastructures numériques.

Partenaire technique

" La pérennité du projet est basée sur les compétences locales, soulignant l'importance des formations. Je félicite personnellement tous les stagiaires qui ont réussi ces sessions de formation de 2 mois. Nous remercions le gouvernement malagasy de faire confiance en la compétence de Huawei en tant que partenaire technique dans ce projet. Et nous sommes prêts pour les futurs projets ", a déclaré Tao Yaxiong, Directeur Général de Huawei Madagascar. Le ministre Tahina Michel Razafindramalo a, quant à lui, déclaré : " le capital humain est primordial pour le fonctionnement et la pérennisation du projet d'où l'importance de ces formations dispensées par notre partenaire technique Huawei ". " Aujourd'hui, je tiens à réitérer mes remerciements au groupe Huawei dans la réalisation et le suivi du projet, avec qui nous concevons nos actions pour la modernisation de Madagascar ". Le lancement du premier DATA CENTER du gouvernement malgache est la prochaine étape de ce projet. Huawei Madagascar à travers l'ensemble de ses nombreux projets en cours dans le pays vise à favoriser les talents locaux en assurant une formation de bonne qualité, alignée sur les infrastructures numériques, pour intégrer le pays dans le monde intelligent de demain.