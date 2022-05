Madagascar: Législatives françaises - Aurélie Pirillo en campagne à Antananarivo

Les électeurs français de la Grande Ile sont de nouveau appelés à voter dans le cadre des législatives françaises qui vont avoir lieu les 05 et 19 juin prochains.

Cette semaine, des candidats aux postes de député de la dixième circonscription des français de l'étranger partent déjà en campagne. À l'instar d'Aurélie Pirillo, qui a rencontré, mardi dernier à Antananarivo, les électeurs. Une occasion pour cette candidate, Les Républicains, qui compte " mettre à profit ses années d'engagements associatifs et politiques ainsi que ses expériences de longue date au sein de la circonscription mais aussi des instances politiques et du Parlement ", d'exposer son projet de manière à faire " une priorité à ces milliers de français qui sont le porte étendard de la France, de son rayonnement et de sa grandeur dans le monde ".

La circonscription compte quarante-neuf pays du Moyen-Orient et d'une partie de l'Afrique, dont Madagascar qui enregistre 16 931 électeurs. D'autres candidats députés sont aussi attendus à Antananarivo la semaine prochaine en vue de ces élections législatives dont les enjeux s'avèrent importants pour le régime centriste de Macron. La formation récente de " Nouvelle Union populaire écologique et sociale " qui a regroupé les écologistes, le parti communiste français, le parti socialiste et la France Insoumise, inquiète la majorité en place.