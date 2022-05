Madagascar/Ghana: CAN 2023 - Le Ghana sort l'artillerie lourde

Il n'y a pas photo entre le Ghana et les trois autres nations du Groupe E des éliminatoires de la CAN 2023 dont Madagascar.

Le sélectionneur nouvellement nommé, Otto Addo, a pioché dans les nombreux clubs de la première division et a sorti une liste qui fait peur. À titre d'information, cette nouvelle liste comporte trois joueurs d'Arsenal après que le jeune attaquant de 19 ans Félix Afena Gyan ait rejoint Kudus et Partey. À cela s'ajoutent les quatre joueurs évoluant en Ligue 1 avec Djiku de Strasbourg, Bukari de Nantes, le Bordelais Mensah et tout dernièrement Sulemana du Stade Rennais.

Du très solide en fait et du très haut niveau. On y ajoute aussi Daniel Amartey de Leicester, Joseph Aidoo du Celta Vigo ainsi que l'autre fils de Abedi Pelé qui joue au Cristal Palace en Premier League, Jordan Ayew. Antwu-Adju de Bochum en Allemagne et bien évidemment en 1ère division, fait aussi partie de ce lot qui fait l'unanimité au Ghana. Les deux Williams, Inaki et Nico, qui animent la ligne offensive de Bilbao, vont également venir. Le seul joueur en deuxième division anglaise au Swindon Town est le portier Joe Wollacott qui est toutefois un titulaire indiscutable du club.

Autant le dire et surtout si Otto Addo parvient à donner une âme à cette équipe, que le Ghana fait partie des favoris de ces éliminatoires, mais bien de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2023 en Côte d'Ivoire. Toutes les autres nations sont averties !