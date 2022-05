Madagascar: Jiu-jitsu / Championnat national - Checkmat sur la plus haute marche du podium

Au total, 70 combattants ont été médaillés lors du NACH 2022.

La première édition du National championship (Nach) a enflammé le Gymnase couvert de Mahamasina. Le prochain rendez-vous sera le tournoi de l'océan Indien.

Le jiu-jitsu brésilien a de nouveau repris son souffle car pour une grande première, la Fédération malgache a organisé la première édition du National championship, le week-end dernier à Mahamasina. Plus de 150 combattants issus de huit clubs ont participé à cette compétition. Mission accomplie pour cette jeune fédération présidée par Johary Rakotozafy qui avait sorti plus de 70 médaillés. Le club Checkmat s'est distingué en raflant 13 médailles d'or, 14 d'argent et 2 de bronze. Les orpailleurs sont surtout ses jeunes de moins de 15 ans qui ont presque remporté toutes les victoires.

Chez les lourds, la finale de -100 kg ceinture blanche était une affaire entre deux combattants de Checkmat. Badano Romain, qui a fait son premier combat dans cette discipline, a battu son coéquipier Tsiory Randriatsarafara. Le club One Trible se trouve à la deuxième place avec quatre médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze. Le multidisciplinaire Totina Razafinjato a réussi son entrée en la matière dans la catégorie -82 kg en écrasant Hossnaly Erminio de l'East Cost, ceinture bleue. Chez les -70kg, Fifaliana Rakotondralamba est sacré champion, tandis que Romaric Rafalimanana est champion chez les -64kg. La quatrième breloque en or était l'œuvre d'Angelo Jackson chez les hommes de -57kg. Les combattants de Guerrieros ont complété le podium du classement des médailles avec quatre médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze.

Niveau encourageant. " Nous avons réussi à mettre les meilleurs combattants de cette discipline sous les feux des projecteurs. Nous comptons les accompagner à des compétitions régionales et internationales. Nous sommes aussi confiants sur le niveau technique de nos jeunes athlètes. Le prochain rendez-vous sera une rencontre avec les combattants de l'île Maurice. Ce sommet national s'est tenu grâce à nos sponsors et partenaires en l'occurrence Real Premium, Rano Visy, Funbike, Mikea Discovery et notre fédération sœur, la fédération de Judo ", note le président. En effet, cet art martial est encore très peu connu, mais commence à plaire à beaucoup de jeunes qui veulent soit compléter leur niveau d'arts martiaux, soit se mettre à un art qui permet de se défendre contre autrui avec une corpulence bien plus avantageuse que la leur.

Historiquement, le jiu-jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat et un système de défense personnelle dérivé des techniques du judo et du ju-jitsu importées du Japon au Brésil par Mitsuyo Maéda vers 1920, puis développé par la famille Gracie. Il a été importé à Madagascar par Sensei Nirina Ramanandraibe et Sensei Faly Rabarilala dans les années 2000. Aujourd'hui, cet art martial compte plus de 600 pratiquants répartis en 15 clubs dans tout Madagascar.