Congo-Kinshasa: En marge des prochaines échéances électorales - ATD - Bob Fiokona Bondende dévoile les nouveaux animateurs de toutes les structures spécialisées

L'Alliance des Travaillistes Congolais pour le Développement, ATD en sigle, a ténu une vibrante matinée politique, ce lundi 02 mai 2022 à son siège national dans la commune de Kasa-Vubu.

Il a été question pour ce parti cher au Sénateur José Makila Sumanda de tabler les perspectives pour un Congo fort. C'était l'occasion pour le président interfédéral, M. Bob Fiokona Bondende, de rendre publics les noms des animateurs de l'inter fédération et de toutes ses structures spécialisées.

La cérémonie s'est déroulée en toute convivialité, en présence de tous les cadres du parti, des partisans et de non partisans. On a noté la présence significative du secrétaire général de ce parti, l'honorable Alphonse Benza Kongawi, représentant personnel de l'autorité morale José Makila.

Reconnaissant la lourde charge qu'il porte, Bob Fiokona a rassuré devant sa hiérarchie sa ferme détermination à tout mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs du parti consistant à obtenir des élus nationaux, provinciaux, et locaux sur l'ensemble du pays. "A l'inter-fédération que nous dirigeons, l'heure n'est plus aux disettes. Toutes les batteries sont mises en marche, nous sommes déterminés à donner au parti les premiers députés nationaux, issus de tous les districts, les premiers députés provinciaux dans toutes les circonscriptions, et premiers élus des premières élections locales dans la ville de Kinshasa ", a-t-il révélé.

Pour sa part, le secrétaire général, l'Honorable Alpha Benza Kongawi, a pris acte de toutes les nominations, tout en invitant les heureux promus à se focaliser sur l'essentiel. " Notre chef est connu, il est le chouchou des kinois, il a beaucoup semé, et il est aimé. Vous ne pouvez imaginer la douleur que nous ressentons après chaque échéance électorale, quand le parti sort sans aucun élu à Kinshasa, celle-ci entendue, le siège des institutions. J'en appelle donc à la conscience collective. Nous ne sommes pas de ses parents qui envoient leurs enfants à l'école sans les équiper avec les objets nécessaires. Croyez à l'accompagnement effectif de notre Papa, le sénateur José Makila Sumanda ", a-t- il rassuré.

Il sied, par ailleurs, de noter que le président interfédéral de l'ATD Kinshasa, M. Bob Fiokona, a mis en place un projet dénommé, " Objectif 2023 ". Ce projet vise à donner à l'ATD les élus à tous les niveaux aux échéances électorales de 2023.