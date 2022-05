Afrique: Riposte contre la désertification en Afrique - COP15 - Félix Tshisekedi offre de pistes de solutions et lance un appel à la mobilisation internationale

Jamais auparavant, au cours d'un évènement à caractère climatique, en Afrique, un Chef d'Etat n'a suscité une admiration aussi chaleureuse que celle du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 15ème Session de la Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), organisée lundi 09 mai 2022 à Abidjan.

Avec son nouveau narratif qui présente la République Démocratique du Congo comme pays-solution face aux enjeux climatiques à travers le monde, le Chef de l'Etat a réitéré, à l'attention du Président ivoirien Alassane Ouattara, ses pairs et autres personnalités, son engagement à œuvrer pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité, patrimoines communs de l'humanité. Tout en appelant à la mobilisation de tous pour des solutions qui s'imposent, Félix Tshisekedi a, dans son allocution, proposé de solutions face aux défis liés, d'un côté, à l'occupation irrationnelle des espaces urbains et, de l'autre, à la pénurie d'eau dans plusieurs pays sur l'ensemble du continent.

"Tout en faisant mienne la Déclaration commune du Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale (" GTCCD ", en sigle) de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (" COMIFAC ", en sigle), j'appelle à une mobilisation internationale visant la traduction de nos ambitions constantes de préservation et de gestion durable de nos espaces en des actions concrètes. (... ), l'occupation irrationnelle des espaces urbains a un impact certain sur la dégradation des sols, entrainant des érosions, des inondations, des pollutions, etc.

Enfin, les migrations massives des populations liées à l'insécurité, aux changements climatiques et à la pauvreté ont un effet dévastateur sur les terres. (... ), pour faire face à cette situation, la République Démocratique du Congo a élaboré puis actualisé son Programme d'Action National en y intégrant les cibles nationales de neutralité en matière de dégradation des terres. De plus, tous les 4 ans, la République démocratique du Congo élabore des rapports nationaux dans lesquels elle informe sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la Convention, conformément aux indicateurs définis dans la Stratégie Décennale ", a-t-il rassuré.

Appel au soutien à la RDC pour une thérapie efficace:

Puis, s'agissant de l'avenir du continent face à la pénurie d'eau, le Président de la république rappelé que le 9ème Forum Mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar au Sénégal dernièrement a su donner des orientations pertinentes quant à ce. Ainsi, a-t-il rassuré, pour répondre aux besoins croissants de plusieurs régions africaines d'accès aux ressources en eau et face aux impacts du changement climatique, la solution consistera à faire l'addition d'apports d'eaux supplémentaires sur la quantité usuelle habituelle.

"Ce faisant, la République Démocratique du Congo souhaite bénéficier de la technologie de pointe et d'un financement conséquent qui devraient lui permettre à collecter et gérer les eaux de pluie et autres sources d'eau non conventionnelles au profit des pays à stress hydrique sévère afin de faire de ce secteur des ressources en eau, un Oasis de paix et non de conflit ", a martelé le premier des congolais.

Pour clore son propos, le Garant de la Nation a réitère le vœu de la République Démocratique du Congo, son pays, de voir tous les efforts couronnés de succès en vue de l'éradication de la pauvreté, de l'amélioration des conditions de vie des populations touchées par la dégradation des terres et la sècheresse ainsi que de la restauration de la productivité des terres.