Congo-Kinshasa/Cameroun: Par manque du championnat national , Haschou Karrido, le gardien camerounais de Sanga Balende claque la porte

La situation chaotique que traverse le championnat congolais place les dirigeants et les athlètes dans des sérieuses équations.

Ils sont peu de joueurs qui supportent de rester dans l'inactivité pendant un bon bout de temps d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas assez de présidents des clubs qui continuent encore à payer les joueurs avec les mêmes motivations.

C'est une fracture qui ne dit pas son nom. C'est dans cette ambiguïté que le président du comité sportif de Sa Majesté Sanga Balende, Alexis-Fakih alias " Ali Doyen ", a annoncé dimanche, par le canal de la cellule de communication de son club, la résiliation à l'amiable du contrat du gardien titulaire de la nationalité camerounaise Haschou Karrido. La résiliation du contrat a été faite sur demande du joueur, qui a jugé bon d'aller réchauffer ses crampons ailleurs.

Le président de Sanga Balende exhorte les fanatiques et supporters au calme et à l'esprit de sportivité, promettant que son comité prévoit de mettre sur pied au cours de la saison sportive prochaine, une équipe de base solide, capable de relever le niveau et de faire honneur à ce vieux club des rouge et or qui représente le Kasaï Oriental dans son ancienne configuration, à ce championnat d'élite. Le gardien de but camerounais a été recruté au sein de Sanga Balende en septembre 2021 pour un contrat de 3 ans.