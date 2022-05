Congo-Kinshasa: Après celui du Kasaï Central - UDPS - Le nouveau Gouverneur du Kasaï Oriental honoré par l'accueil chaleureux du SG Augustin Kabuya

Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Augustin Kabuyaa, a pris l'option d'honorer les nouveaux élus gouverneurs de son parti.

Après un chaleureux accueil réservé mardi au gouverneur de la province du Kasaï Central, John Kabeya, le numéro un de l'Udps était ce mercredi 11 mai 2022, à l'aéroport de N'djili pour accueillir personnellement Patrick Matthias Kabeya Matshi-Abidi, nouveau élu gouverneur de la province du Kasaï Oriental.

Au nom du parti, le Mwana Bute du Chef de l'Etat a, à cette occasion, exprimé toute sa gratitude envers les électeurs, qui ne sont autres que les députés provinciaux pour leur preuve de loyauté. S'adressant à la presse avant de quitter l'aéroport, le Chef de l'Administration du parti présidentiel a indiqué que son déplacement à l'aéroport pour accueillir les nouveaux gouverneurs et les députés provinciaux, témoigne de sa reconnaissance et sa sympathie envers ces personnes qui ont réussi à couronner la ligne politique tracée par son parti, en votant en faveur des candidats alignés par l'Udps.

Accompagné d'autres cadres et militants du parti mais aussi les députés de l'Union sacrée, dont les députés nationaux Auguy Ilunga et Eliezer Ntambwe, Augustin Kabuya a, à l'occasion, adressé un message à tous les députés provinciaux de son parti. Dans son adresse, le chef de l'exécutif du parti présidentiel a encouragé les élus provinciaux à demeurer dans cet élan, et leur garantissant encore plus de soutien et considération, avant comme pendant et après les récentes élections.

"Pour ça, je leur serai toujours reconnaissant et ils seront toujours les bienvenus chez moi. Car, de la même manière qu'ils ont été utiles pendant le vote, ils le seront davantage après le vote", a-t-il indiqué.

Signalons en outre que, le nouveau gouverneur Patrick Matthias Kabeya Matshi-Abidi fut jusqu'à son élection, un haut cadre à la Banque centrale du Congo et cadre de l'Union pour la démocratie le progrès social, où il était membre de la commission électorale permanente du parti (CEP).

Sa victoire aux primaires organisés par son parti pour départager une dizaine des challengers membres du parti ayant manifesté les mêmes ambitions ont non seulement accru sa popularité et sa renommée, mais aussi une jalousie excessive et une adversité sans précédent de la part de ses détracteurs. Néanmoins, contre vents et marées, il a été élu gouverneur à l'unanimité, 23 voix sur les 23 votants, un résultat inédit et historique que d'aucuns n'avaient pronostiqué avant cette date.