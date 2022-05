Congo-Kinshasa: Matinée électorale par le Conseil National de la Jeunesse - Colonel Nenette Mukembe - " La jeunesse ce n'est pas seulement dans la politique, qu'ils viennent aussi relever le niveau de notre armée sur le plan professionnel "

C'est dans le souci de s'imprégner de la situation liée au processus électoral que la plateforme Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a organisé, mercredi 4 mai 2022, une matinée électorale dans la salle de conférence du Ministère des Affaires étrangères.

Cette randonnée qui a impliqué la présence des autorités administratives, militaires et plus particulièrement de la jeunesse, avait pour thème, " la participation active de la jeunesse au processus électoral ". La présence du président de la CENI, Denis Kadima, dans cette matinée électorale, était remarquable dans le but de répondre aux désidératas de la jeunesse de s'imprégner activement du processus électoral. Ce moment a solennellement été la digne occasion pour la colonel Nenette Mukembe, de lancer un vibrant appel à la jeunesse de s'imprégner également des contentieux liés au professionnalisme des forces armées de la République Démocratique du Congo.

Nenette Mukembe a invité la jeunesse à participer activement à la relève de Forces Armées de la RDC sur le plan professionnel. " ... mobiliser les jeunes de venir aussi intégrer l'armée. On a besoin de toutes ces cranes intellectuelles qui sont là ", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : " La jeunesse ce n'est pas seulement dans la politique, qu'ils viennent aussi relever le niveau de notre armée sur le plan professionnel.

Qui dit professionnel, on voit les différentes formations. Donc, on a besoin des médecins, on a besoin des juristes, on a besoin de toutes les cranes intellectuelles de venir intégrer l'armée ". Cependant, à la question liée aux résultats à s'attendre à cette implication à l'armée, elle a affirmé positivement sur la suite. " En tout cas, le résultat est positif. Moi je suis déjà positive et optimiste. Alors, soyez-en sûrs que tout ira bien ", a-t-elle rassuré.