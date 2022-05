Soudan: La délégation Egyptienne rencontre la Déclaration de Liberté et de Changement (Charte nationale)

Khartoum — La délégation Egyptienne dirigée par Mohamed Urabi, l'ancien Ministre des Affaires Etrangères, a tenu Mercredi une réunion avec la Déclaration de la Liberté et du Changement (la Charte Nationale), dirigée par Moubarak Ardol, à la Salle Sebha à l'Hôtel Corinthia.

Le Secrétaire Général de la Déclaration de Liberté et de Changement (Charte Nationale), Moubarak Ardol, a déclaré à la SUNA que la réunion a discuté les questions politiques et économiques qui contribuent à consolider les relations entre les deux pays et le rôle que joue l'Égypte dans la sécurité et la stabilité du Soudan.

Il a souligné que la délégation Egyptienne comprend un certain nombre d'anciens diplomates, professeurs universitaires, chercheurs et journalistes, en plus d'un certain nombre de symboles de la société Egyptienne.

La Directrice de Rédaction du Journal Al-Ahram, Asma Al-Husseini, a expliqué que le but de la visite est de communiquer avec toutes les forces Soudanaises, indiquant que le peuple Egyptien a des sentiments et des pensées positifs sur le Soudan, et que le peuple Egyptien est soucieux à la sécurité et à la stabilité du Soudan.

Elle a indiqué que la délégation a diverses idées et des expériences, qui sont censées soutenir la transition et le consensus national au Soudan, appelant tous les secteurs du peuple Soudanais, les partis politiques et l'administration autochtone à relancer le processus de paix.