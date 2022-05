Madagascar: Nexus WEF - Vers une intégration de l'approche dans la planification des investissements

Le Nexus WEF reconnaît que la sécurité de l'eau, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire sont inextricablement liées dans le système humain.

" Favoriser le dialogue sur le Nexus WEF ou le lien entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire ainsi que l'investissement multisectoriel dans la région de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe) ". Tel est l'intitulé du projet financé par l'Union européenne, qui s'étale sur une période de 2020 à 2023, dans sa phase II. En tant que pays membre de ce bloc régional, Madagascar fait partie des bénéficiaires de ce projet. La SADC a adopté l'approche du nexus (lien) entre l'eau, l'énergie et l'alimentation (WEF) comme moyen de relever les principaux défis régionaux liés à la sécurité de ces trois secteurs, au développement durable et à la création d'emplois ainsi qu'à la gestion durable des ressources naturelles. C'est ce qu'on a appris lors d'un dialogue national sur cette approche qui a vu la participation du ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison et le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Andry Ramaroson.

Prioriser les projets d'investissement. L'objectif global vise à institutionnaliser l'approche du Nexus WEF dans les structures de gouvernance régionales et nationales et les décisions d'investissement pour la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire dans la région SADC. Pour ce faire, des dialogues régionaux et nationaux seront organisés pour permettre de mettre en place des plateformes réunissant toutes les parties prenantes tout en établissant un mécanisme de coordination entre les trois secteurs. Des Directives Régionales sur les Nexus WEF seront développées pour soutenir les agences de mise en œuvre au niveau national, régional et transfrontalier, sur la façon d'intégrer le Nexus WEF dans la planification des investissements et la préparation des projets. Les Lignes Directrices Régionales utiliseront des études de cas dans la région de la SADC, pour démontrer de manière pratique et fournir des conseils techniques et le soutien nécessaire, visant à identifier et prioriser les projets d'investissement liés au Nexus WEF, et faciliter l'opérationnalisation du Nexus WEF dans la région de la SADC.

Autosuffisance alimentaire. Parlant du cas de Madagascar, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, a soulevé les principaux défis de la Grande île dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat. À titre d'illustration, " l'accès à l'Energie et l'Eau pour tous constitue un des socles de l'Emergence du pays. L'objectif est de doubler la production énergétique d'ici 5 ans tout en réduisant le tarif de l'électricité pour aspirer une industrialisation à grande échelle. En effet, les industries constituent le moteur de développement. Le but est de produire localement tout ce dont on a besoin en vue d'assurer la sécurité alimentaire. En outre, une gestion intégrée des ressources en eau s'impose, sans oublier l'extension des surfaces cultivables et l'augmentation substantielle de la production agricole par la valorisation et l'aménagement des terrains agricoles qui sont encore vastes. La promotion de l'élevage bovin et de l'aviculture ainsi que de la pisciculture, est également de mise sans oublier la relance des fermes d'Etat agricoles en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. À la suite de ce dialogue national sur le Nexus WEF de la SADC, nous nous engageons à mettre en place un groupe de travail technique qui servira de point de référence en matière de réalisation et de suivi de ce projet ", a-t-il conclu.