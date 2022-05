Tunisie: Tozeur | Forum annuel des tour-opérateurs allemands - Dynamiser le tourisme saharien

Cette opération revêt une importance stratégique, dans la mesure où elle va contribuer, d'une part, à dynamiser l'activité touristique dans la région et, d'autre part, à mieux faire connaître le produit " tourisme saharien " auprès du marché allemand.

Tozeur fait encore parler d'elle, comme elle l'a toujours fait. Cette ville emblématique du Sud tunisien regorge de mystères, de potentiel et de découvertes, elle a inspiré l'Association allemande des voyages (DRV) pour la tenue de son Forum annuel " Destination Forum ", qui s'est déroulé du 6 au 11 mai courant. Ce forum a été organisé par l'Office national du tourisme tunisien (Ontt ), en partenariat avec Tunisair et la Ftav (Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme).

Lors d'une visite aux oasis de la région, où le sable s'illumine aux reflets dorés des dunes et le ciel, dégagé, brille d'un bleu éclatant, Riadh Dkhili, le représentant de l'Ontt à Francfort, a souligné : " L'Ontt et la Ftav ont élaboré un total de 4 circuits thématiques différents afin d'offrir un maximum d'opportunités de découvertes du produit de visu. En plus du programme commun, la délégation s'est scindée en quatre groupes et le programme a été riche et varié ".

Toute la délégation s'est retrouvée lors de la dernière soirée et avant son départ sur le site du décor des films de la saga "Star Wars " pour l'apogée final avec un programme de laser show où de nombreux artistes de talent se sont produits pour clôturer ce "Destination Forum".

De son côté, le gouverneur de Tozeur, Aymen Bjaoui, a mentionné: "Après la bataille de la Covid-19, nous luttons pour un tourisme écologique, vu que la région possède des richesses naturelles diversifiées. Cette opération revêt une importance stratégique, dans la mesure où elle va contribuer, d'une part, à dynamiser l'activité touristique dans la région et, d'autre part, à mieux faire connaître le produit "tourisme saharien" " auprès du marché allemand ".