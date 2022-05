Burkina Faso: RCK - Kambou Dramane, l'atout du leader de la Ligue du Faso

Si le RCK a pris les commandes de la Ligue du Faso, c'est bien en partie à cause de Kambou Dramane. Le joueur est devenu le cauchemar des adversaires de son club au cours de cette saison 2021/2022, vu qu'il accomplit à merveille sa mission à savoir : perturber le jeu de l'adversaire, inverser le sens de la possession du ballon et d'assurer le contrôle du milieu de terrain.

Solide dans sa formation, Kambou Dramane apporte du "mordant" au jeu. Il n'est pas seulement une force perturbatrice dans l'entrejeu, son jeu de liaison s'est aussi considérablement amélioré cette année. Le jeune joueur est sans doute l'un des joueurs les plus importants du RCK au cours de cette saison, car le RCK a toujours eu une courte victoire soit 1 à 0 ; soit 2 -1 etc. Dans ce cas de figure, l'équipe a besoin d'un très bon métronome comme Kambou pour conserver le petit but car la plupart des matchs se gagnent au milieu du terrain.

En effet, les batailles qui se déroulent au milieu du terrain déterminent en grande partie l'issue d'un match. La ténacité et l'acharnement de Kambou Dramane sont la clé des exploits des faucons, qui ont devancé les géants du championnat Burkinabè en prenant la tête du championnat à deux jours de la Fin de la saison.

Les statistiques de Kambou Dramane sont toujours impressionnantes après chaque prestation : énorme volume de jeu ; 98% de duel gagnés : récupération et passing très propre et performant. Il est à 95% de passes réussies en moyenne lors des 10 dernières prestations. Il est une réelle bénédiction pour son entraineur et son club.

Ses prestations font l'unanimité chez les observateurs . Rappelons-nous que, Drissa Malo Traoré Dit Saboteur, une figure emblématique du football Burkinabè, avait dit que Kambou Dramane devait participer à la CAN passée à savoir Cameroun 2022. Vu ses prestations les observateurs pensent que les Etalons A auraient dû faire appel à Kambou Dramane en Amical au Kosovo et en Belgique.

Ça ne sera une surprise pour aucun connaisseur du football LONAB ligue1 s'il serait nominé comme meilleur milieu de terrain de la LONAB Ligue1 où il lui reste 2 matchs avec ses équipiers du RCK pour gagner le titre de Championnat du Faso 2021 /2022. Bref énorme potentiel et talent à confirmer très tôt en Europe.