Cote d'Ivoire: Education - "Folo" pour accédez à distance aux informations scolaires de ses enfants

www.foloschool.com ou tout simplement "Folo", néologisme emprunté de l'anglicisme Follow (Suivre, Ndlr), est une plateforme digitale proposée par le jeune entrepreneur Christian Boa. La trouvaille de ce génie roboticien a été officiellement présentée, le 11 mai 2022, à Abidjan-Cocody. Il s'agit d'une solution qui va permettre aux parents d'élèves d'accéder, à distance 24H/24 aux informations relatives à la scolarité de leurs enfants.

Par ailleurs, "Folo" met en relation les différents acteurs de l'établissement à savoir parents-encadreurs-apprenants.

Ainsi, connectés à distance à l'établissement désormais les parents peuvent consulter leurs notes et accéder à leurs bulletins.

Egalement, cette plateforme informe de son emploi du temps, des devoirs et des examens. Avec en prime des notifications relatives aux absences en classe. Il s'agit d'un outil à la fois révolutionnaire et structurant pour la communauté éducative. Il a été présenté par son promoteur au cours d'une conférence de presse. M. Christian BOA, au côté de sa cheffe de projet Mme Sandrine N'Goran et assistants, a ainsi montré les avantages qu'apporte sa plateforme aux utilisateurs.

Les autorités éducatives présentes, aux côtés desquelles se trouvaient plusieurs autres acteurs de l'écosystème de l'éducation ivoirienne, ont marqué leur intérêt pour cette belle initiative. Il convient de souligner que "Folo" profite à toutes les parties prenantes. Pour les établissements par exemple, cette plateforme accessible via smartphone, tablette ou ordinateur, réduit le travail administratif des écoles. "Folo permet la gestion d'école en tenant compte de ses critères spécifiques. Ce système de gestion de vie scolaire procure dans le même temps, une image de professionnalisme et une réputation positive vis-à-vis des parents et du grand public", a affirme M. Boa.

Il faut noter que cette plateforme est expérimentée dans le milieu. et est évidemment auréolée d'un bon accueil. Ainsi initiateur a invité à sa vulgarisation afin d'aider la communauté éducative à atteindre de meilleurs résultats.