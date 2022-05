Togo: Contre les terroristes, ce qu'il faut faire, d'après l'ancien ministre de l'Intérieur, Akila Esso Boko

Dans sa tenue de patriote depuis son exil en France, l'ancien ministre de l'Intérieur, Me François Boko condamne l'attentat d'hier 11 mai 2022 à Kpékpakandi (nord-Togo).

Depuis cette attaque terroriste ayant fait 8 morts et plus d'une dizaine de blessés, de nombreuses voix se sont levées dans le rang des citoyens et politiques. L'exilé quant à lui à passer son message à travers un post sur son compte Twitter.

" Je condamne avec la dernière énergie, l'ignoble et inacceptable attaque terroriste au nord du Togo. Triste pour mon pays. Condoléances aux familles des victimes et pensées affectives aux soldats blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement. Soutien et solidarité totale avec les FAT. Il nous faut renforcer leur capacité opérationnelle et veiller au moral de nos troupes ", a posté Me François Boko.

L' urgence est de procéder rapidement à un réajustement de notre diplomatie en prenant du recul vis-à-vis des dossiers sous-régionaux qui n'ont pas de plus-value réelle sur notre sécurité, souligne-t-il, invitant le gouvernement à prendre garde et à revoir ses priorités.

A en croire Me Boko, la recherche de solution à nos enjeux de politique intérieure avec l'impératif de réconciliation nationale et en mobilisant nos ressources pour lutter contre la pauvreté et la vie chère, devrait être une priorité pour venir à bout des assaillants.