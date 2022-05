Soudan: Algérie-Soudan - La coopération énergétique bilatérale passée en revue

Alger — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger, la ministre de l'Investissement et de la coopération internationale du Soudan, Ahlam Madani Mehdi Sabil, avec laquelle il a évoqué la coopération énergétique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux ministres, ont passé en revue les relations "fraternelles" de coopération énergétique bilatérale et "les opportunités d'investissement et d'échanges d'expérience, notamment l'exploration et la production des hydrocarbures et des produits pétroliers", a précisé la même source.

Les deux parties ont abordé, également, "les opportunités d'investissement en matière d'engineering, de production de l'électricité et de développement des réseaux électriques au Soudan", ajoute le document.

A cet effet, les deux ministres ont relevé "les importantes opportunités de coopération et d'investissements dans le domaine des mines et la formation".

Ainsi, M. Arkab a rappelé "la volonté de l'Algérie de consolider les relations entre les deux pays et de densifier les échanges avec le soudan, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des groupes Sonatrach et Sonelgaz qui vise leurs ouvertures sur le marché africain".

Le ministre a, aussi, affirmé "la disponibilité de l'Algérie d'accompagner le Soudan, par le transfert de son savoir-faire et de son expérience", souligne le ministère, précisant que pour cela, "il a été convenu qu'un mémorandum d'entente sera signé prochainement".

Pour sa part, la ministre soudanaise a exprimé "le grand intérêt qu'accorde son pays au renforcement de la coopération avec l'Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d'expérience afin de réaliser des projets concrets dans les meilleurs délais".

Les parties se sont également félicitées du niveau de dialogue et de concertation entre les deux pays, notamment au sein de l'Opep et Non Opep.