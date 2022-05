Algérie: L'instauration d'un cadre juridique tenant compte des évolutions des médias, une nécessité

Alger — L'instauration d'un cadre juridique tenant compte des évolutions du secteur de l'information et de la communication en Algérie est désormais "une nécessité incontournable", a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.

Supervisant l'ouverture d'une journée d'étude sur "le système juridique du secteur de la communication", M. Bouslimani a indiqué que l'instauration d'un cadre juridique tenant compte des évolutions survenant dans le domaine de l'information et de la communication en Algérie est désormais "une nécessité incontournable", et ce, à travers la mise en place d'une organisation professionnelle, nécessaire au développement du système médiatique national.

L'organisation de cette journée à laquelle ont pris part de nombreux responsables, directeurs et représentants d'entreprises médiatiques publiques et privées s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitionnant le développement du métier de l'information et des moyens de communication en Algérie qui, a-t-il dit, a "acquis des concepts et des rôles nouveaux induits par le développement technologique qui marque le secteur aujourd'hui".

M.Bouslimani a mis l'accent, à cet égard, sur la nécessité d'accompagner l'évolution que connait le secteur à la faveur d'une approche professionnelle participative qui concourt au renforcement du rôle des médias nationaux, étant un instrument clé pour garantir le droit à l'information et accompagner l'effort d'édification national pour défendre les valeurs et les principes humains universels".

A ce titre, le ministre a exhorté les professionnels et l'ensemble des acteurs de la presse à "contribuer à la réussite de cette démarche, en préconisant des propositions constructives et positives qui permettront l'adaptation efficace avec le nouveau paysage médiatique".

Il a en outre réaffirmé que la mise en place d'un système juridique "solide et intégré" se voulait l'un "des principaux défis que le secteur s'emploie à relever, dont les projets de loi qui sont en cours d'enrichissement, et ce, en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, instructions qui reposent sur la promulgation de lois qui permettent d'impliquer les professionnels au processus visant à adopter une vision novatrice, tout en instaurant la rupture avec les normes qui régissaient auparavant la scène médiatique".

Le ministre a également indiqué que la relance du secteur passe par "la moralisation de l'action médiatique selon les valeurs médiatiques universelles et l'éthique de la profession, la promotion de la qualité du service médiatique et l'élaboration d'un discours médiatique responsable, ainsi que la garantie de la transparence en matière de financement des médias".

Cette démarche "participe essentiellement des dispositions de la Constitution de 2020, notamment son article 54 qui garantit la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique et les droits qui en découlent, dont la liberté d'expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel et le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites électroniques", a-t-il expliqué.

Abordant en détail la mise en place d'un règlement professionnel dans le secteur de la Communication, le ministre a précisé que l'opération touchera aux différents aspects liés à l'exercice et à la gestion professionnels, comme la domiciliation des chaînes privées, soumises actuellement au droit étranger à cause des vides juridiques auxquels nous veillons à remédier comme mesure souveraine et nécessaire permettant d'investir dans les ressources humaines et matérielles nationales et de stopper la saignée des devises".

"Je suis convaincu que vos apports contribueront à renforcer les droits des journalistes et à promouvoir le rôle de l'information nationale à travers un système juridique cohérent et développé à même de permettre à la presse algérienne d'occuper la place qui lui sied dans un paysage médiatique compétitif", a déclaré M. Bouslimani à l'adresse des participants à cette Journée d'étude.