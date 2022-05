Algérie: Le ministre de l'Energie et des Mines en visite de travail en Italie

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, effectuera du 12 au 14 mai courant une visite de travail en Italie, à l'invitation de la ministre pour le Sud et la Cohésion territoriale auprès du Conseil des ministres italiens, Mme Mara Carfagna, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale stratégique et sa diversification et suite à l'invitation de Madame Mara Carfagna, ministre pour le Sud et la Cohésion territoriale auprès du Conseil des ministres italiens, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, participera aux travaux du Forum -Regard vers le sud : stratégie de l'Europe pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socio-culturelle en Méditerranée-", a expliqué la même source.

Ce Forum est organisé par le ministère italien du Sud et de la Cohésion territoriale, en collaboration avec le thinkthank italien "The European House-Ambretti", du 12 au 14 mai 2022 à Sorrente (Naples), en présence du président de la République italienne et son Premier ministre, ajoute le ministère.

L'évènement a pour objectif de "créer un espace d'échange et de concertation sur les perspectives de croissance de l'Italie du Sud et des pays méditerranéens", souligne le ministère de l'Energie et des Mines.

Il vise, également, à "construire une plateforme public-privé - au niveau national et international - rassemblant, au sein d'un ThinkThank, les meilleurs acteurs privés, institutionnels, représentants du monde académique et de la recherche en méditerranée".

M.Arkab interviendra, également, le 13 mai 2022 dans un panel sous le thème "l'Europe dans la méditerranée : le défi énergétique, sécurité et transition énergétique dans la méditerranée, l'Italie et le Sud protagonistes de la méditerranée", selon le document.