Algérie: Rafle et Lyonnaise/Championnat d'Afrique - Les Algériens visent plusieurs podiums

Alger — La sélection algérienne de tirs de précision (rafle) se dirige vers la consécration en visant plusieurs podiums, mercredi soir, à l'issue des résultats de la 3e journée du championnat d'Afrique de rafle et pétanque (Lyonnaise) qui se déroule à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

Les éléments de la sélection algérienne juniors et séniors (messieurs) se sont qualifiés, respectivement, aux quarts et demi-finales de la spécialité, tir de précision. Les dames (juniors et séniors) ont décroché leurs billets aux quarts et demi-finales (simple et double).

Chez les séniors (simple messieurs), Lahmar Mustapha et Hakim Ali se sont qualifiés aux demi-finales de rafle (tir de précision) où ils devront affronter, respectivement, le Mauritanien Mohamed El Mou et le Libyen Rached Al-Souissi. Les dames Lamia Aissioui et Besma Boukernafa ont atteint les quarts de finale.

Dans la spécialité de rafle (double messieurs), les paires Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar et Ali Hakim-Ahmed Triaki ont été qualifiés aux quarts de finale. Même chose pour le double dames, les paires Aissioui Lamia-Chahrazad Chibani et Bessma Boukernafa-Fouzia Amari qui ont validé leurs billets aux quarts de finale.

Dans la spécialité rafle (simple messieurs), Tarek Zekiri et Hakim Ali se sont qualifiés aux quarts de finale, idem pour Bessma Boukernafa et Aissioui Lamia, chez les dames.

En double mixte, les paires Mustapha Lahmar-Chahrazad Chibani et Fouzia Amari-Ahmed Triaki ont atteint aussi, les quarts de finale.

Les mêmes performances ont été réalisées chez les juniors, au tir de précision, avec le passage aux demi-finales, de Bedda Houssem, alors que les joueuses Al Meddah Yasmine et Ben Abdelkader Yasmine se sont qualifiées pour les quarts.

En rafle (simple messieurs), Hamel Houssem affrontera en finale le Libyen Abdelmouheimen Al Zentouni et Al Meddah Yasmine sera opposée en finale à la Tunisienne Aya Deboussi.

En double garçons du tir de précision, la paire Youcef Siad-Houssem Hamel affrontera en finale son homologue libyenne Abdelmouheimen Al Zentouni-Feras Zlitni. En double filles, la paire Narimène Hamel-Al Meddah Yasmine affrontera en finale les Tunisiennes Sabrine Zekri-Aya Deboussi.

En finale du double mixte, les Algériens Narimène Hamel-Houssem Bedda seront opposés aux Tunisiens Aya Deboussi-Oussama Balti.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national (DTN), Imad Mezhoud, s'est montré très satisfait de la performance ainsi que les résultats obtenus par les catégories juniors et séniors.

" Nous espérons atteindre le maximum de podiums, mais notre principal objectif demeure la médaille de bronze aux Jeux Méditerranéens d'Oran, ainsi que la qualification aux championnats du monde", a fait savoir le DTN, soulignant que "le rendez-vous africain d'Alger, ne constitue pas une référence, mais reste tout de même une étape intermédiaire en prévision des JM-2022 ainsi que le Mondial.".

La compétition se poursuit ce jeudi avec le déroulement des demi-finales et finales dans les différentes spécialités chez les juniors et séniors (messieurs et dames).