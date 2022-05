Algérie: Décès du policier Khedim Mohamed - Le chauffeur placé en détention provisoire

Alger — Le chauffeur de camion ayant percuté mortellement le policier Khedim Mohamed lors de l'exercice de ses fonctions, a été placé en détention provisoire et ses compagnons sous contrôle judiciaire, a indiqué mercredi un communiqué du Parquet général près la Cour de Relizane.

Les parties impliquées dans la mort du policier Khedim Mohamed lors de l'exercice de ses fonctions, ont été présentées devant le Parquet près le tribunal de Zemmora, suite à quoi "une enquête judiciaire a été diligentée contre le mis en cause répondant aux initiales B.A., pour délit de meurtre volontaire avec préméditation et deux délits de refus d'obtempération et conduite d'un véhicule avec un permis non conforme à la catégorie requise", précise la même source.

Après audition des accusés en première comparution, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire du conducteur mis en cause (B.A.), et sous contrôle judiciaire des deux compagnons (H. A.) et (B. M.), note le communiqué.

En date du 9 mai 2022, "alors que le défunt assurait la fluidité du trafic routier dans la ville de Zemmora à Relizane, un camion a ralenti en s'approchant de lui, avant d'accélérer car refusant d'obtempérer, en le heurtant et le traînant sur une longue distance. Blessée, la victime a rendu l'âme à l'hôpital", rappelle la même source.

"Le conducteur et ses deux compagnons ont pris la fuite avant que les piétons n'interviennent pour arrêter l'un d'entre eux, après quoi le conducteur s'est rendu aux services de sécurité", a conclu le communiqué.