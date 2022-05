Algérie: Le pays condamne "énergiquement" l'attentat terroriste au Togo

Alger — L'Algérie a condamné "énergiquement" l'attentat terroriste ayant ciblé, dans la nuit de mardi à mercredi, un poste avancé des Forces armées togolaises dans le Nord du pays et qui a fait plusieurs morts et blessés, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne énergiquement l'attentat terroriste qui a ciblé, dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, un poste avancé des Forces armées togolaises et qui a fait plusieurs morts et blessés", lit-on dans le communiqué.

"En ces difficiles circonstances, l'Algérie présente ses condoléances aux familles et proches des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et tient à assurer le peuple et le gouvernement togolais de sa solidarité et de son soutien dans la lutte contre le terrorisme", ajoute la même source.

"Le prochain Sommet extraordinaire de l'UA à Malabo auquel l'Algérie participera activement doit pouvoir consacrer une telle détermination et la traduire en une action collective solidaire prenant en charge l'envergure et la gravité de la menace", conclut le communiqué.