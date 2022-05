Afrique: Gouvernance ouverte en Afrique - AfricTivistes adhère à l'Observatoire international de la démocratie participative (OIDP)

Le Comité de coordination de l'OIDP a approuvé l'adhésion de la Ligue Africaine des blogueurs et cyber-activistes pour la démocratie (AfricTivistes) au réseau de l'Observatoire international de la démocratie participative (OIDP), informe dans un communiqué l'Union des blogueurs et web-activistes du continent.

La note informe que AfricTivistes dispose ainsi d'une plateforme supplémentaire pour partager ses projets et expériences en démocratie participative. Ladite Ligue va également participer activement aux différentes activités de l'OIDP.

"Nous sommes très heureux de rejoindre l'Observatoire international de la démocratie participative (OIDP). En effet, notre vision et nos missions entrent en droite ligne avec celles du réseau. Nous nous engageons à contribuer au sein de cet espace pour atteindre nos objectifs communs et produire des résultats bénéfiques à l'Afrique et au monde", se réjouit le Président Cheikh Fall faisant suite à la confirmation de l'adhésion de AfricTivistes par le comité de coordination de l'OIDP.

Le réseau d'OIDP est le mécanisme de consultation sur la participation et la démocratie de l'Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

L'OIDP travaille particulièrement sur les thèmes suivants: la participation citoyenne, les gouvernements ouverts, les budgets participatifs, les initiatives de démocratie délibérative et participative et les relations entre citoyenneté et gouvernement dans un sens large.