Sénégal: Le Prix d'excellence du leadership local, une démarche "très originale" (présidente HCCT)

Dakar — Le prix d'excellence du leadership local est une démarche très originale de renforcement et d'encouragement des collectivités territoriales (CT), a déclaré, jeudi, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye.

Intervenant lors d'un webinaire organisé à l'occasion du lancement officiel de la 5e édition du prix d'excellence du leadership local, elle a assuré qu'une telle initiative allait susciter au sein des collectivités diverses motivations pour une meilleure gouvernance.

Elle a noté que le renforcement du leadership local était une démarche importante permettant aux autorités locales de prendre davantage conscience de leur responsabilité.

Le HCCT a initié le concept dénommé "La valise de l'élu" qui développe des thématiques transversales permettant à ces derniers d'être à l'aise aussi bien dans la gestion municipale que départementale, a rappelé sa présidente.

Mme Ndiaye a ainsi dit que le HCCT allait proposer de mettre à la disposition des Collectivités, 9 guides pratiques sur plusieurs thèmes portant entre autres sur les outils de gouvernance, l'exécution budgétaire, etc.

Le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a de son côté souligné que ce prix allait "inciter l'éclosion des talents des élus locaux dans la collecte des informations territoriales, leur analyse et leur prise de décision entrant en droite ligne avec l'intérêt de la communauté".

Le Sénégal a besoin de champions locaux qui sont, non seulement des répondants de l'administration centrale, mais aussi des personnes capables de concevoir, mettre en œuvre, suivre et déployer les projets de développement des élus, a estimé M. Sall.

"Cet événement constitue une reconnaissance de rôle clé des acteurs territoriaux dans la volonté concrète du chef de l'Etat d'opérationnaliser les politiques publiques de base", a quant à lui rappelé le Secrétaire exécutif du Programme national de développement local (PNDL), Mamadou Thiaw.

Il a indiqué que cette initiative allait être dans un futur proche, un référentiel national appelé à assurer à toutes les collectivités territoriales leur entrée dans la société compétitive.

"Pour la catégorie de participation et d'engagement citoyen par exemple, il s'agira de promouvoir la participation des citoyens et légitimités sociales à toutes les étapes du processus décisionnel relatif à la définition de l'agenda local de développement", a fait valoir le Directeur exécutif d'Enda Ecopop, Bachir Kanouté.

Le Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL) est organisé par Enda ECOPOP en partenariat avec le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires (MCTDAT), le Programme National de Développement Local (PNDL), l'Agence de Développement Municipal (ADM), les Associations d'Elus Locaux (ADS et AMS), et le bureau pour l'Afrique de l'Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP).

Cet événement majeur désormais inscrit dans l'agenda national de la décentralisation "se veut une initiative d'approfondissement de la démocratie et un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, permettant d'identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale"'.