Soudan: Le Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense prend des décisions

Khartoum — Une réunion régulière du Comité Technique du Conseil de Sécurité et de Défense, présidé par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan, a été tenu Mercredi au Commandement Général des Forces Armées.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, était présent à la réunion.

Dans une déclaration après la réunion, le porte-parole des Forces Armées, Général de Brigade Nabil Abdalla, a dit que le comité a passé en revue la situation sécuritaire et criminelle dans le pays et a pris un certain nombre de décisions, dont les plus importantes étaient de donner des directives aux Forces Armées et toutes les Forces Régulières dans toutes les parties du pays à prendre des actions immédiates et décisives et les mesures juridiques nécessaires pour mettre fin aux violations de la sécurité et aux phénomènes négatifs qui ont émergé récemment d'une manière qui préserve le prestige de l'État.

Il a indiqué que la réunion a également ordonné aux Forces Armées et aux Forces Régulières dans toutes les régions d'agir de manière décisive et légale avec tous les actes militaires illégaux contre tout groupe ou des individus dans toutes les villes et parties du pays.