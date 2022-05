Gambie: Le Président Barrow promet d'appliquer une politique de tolérance zéro concernant la corruption

Le Président Adama Barrow s'est adressé à son nouveau Cabinet hier. Il a promis que son gouvernement appliquera une politique de tolérance zéro concernant la corruption.

Lors de son discours durant la cérémonie de prise de serment de son nouveau cabinet tenue à Banjul, le Président Barrow a déclaré aux ministres qu'ils sont garants de la gestion des ressources de l'état placées sous leur responsabilité. Ils doivent être irréprochables.

" Des mesures strictes doivent être prises en vue d'appliquer la loi anti-corruption. Par conséquent, nous nous devons d'œuvrer afin de faire de la Gambie un pays modèle dans le domaine de la prestation des services publics. Je vous encourage à travailler dans la cohésion et l'harmonie, avec sincérité et sagesse, tout en prônant la paix, la stabilité et le respect pour l'état de droit. "

Au cours des cinq dernières années, a-t-il déclaré, les efforts visant à la mise en œuvre des politiques de réforme en vue d'unir le peuple Gambien et promouvoir la justice et la réconciliation nationale ont été contrariés par des facteurs nationaux et internationaux. Il a ajouté que les intérêts personnels et les allégeances politiques ont troublé la prestation et l'amélioration des services publics.

Il a poursuivi pour dire que l'attitude et le dévouement au travail ont été mis en doute dans plusieurs cas. Il y a en effet des moments où l'enrichissement personnel semble prendre le pas sur le rendement professionnel.

" Le résultat est que, souvent, les performances tombent en dessous des attentes. Puisque nous sommes entrés dans une nouvelle ère politique, cette situation doit changer. La compétence, l'efficacité et la prestation des services publics en temps opportun doivent être dorénavant de rigueur et prendre le pas sur toute autre considération personnelle dans les institutions gouvernementales. "

Les attentes sont immenses, a-t-il déclaré, ajoutant que conformément aux récentes demandes des électeurs, le nouveau Cabinet devra engendrer et conduire des stratégies politiques tout en procédant à la modernisation des institutions, et ce, en vue de satisfaire les ambitions de développement du peuple Gambien.

Le Président Barrow a déclaré que les effets persistants de la pandémie, le déclin de l'économie mondiale, la hausse des prix de marchandises dans le monde entier, et les troubles socio-politiques dans certaines régions du monde nous imposent la révision de nos stratégies et l'adoption de solutions innovatrices et audacieuses en vue de combattre tous ces problèmes et désagréments.

" J'exige et exhorte tous les Ministères à bâtir des relations honnêtes et fructueuses et de travailler main dans la main avec des partenaires loyaux et sincères en vue de produire des résultats pour le bien du peuple Gambien. Nous vivons dans un monde secoué par l'instabilité et les crises économiques et politiques. Notre réponse doit être audacieuse, adéquate et définitive. "

3 suspects dans les filets de la police pour avoir mis à feu 2 garçons