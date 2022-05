Congo-Brazzaville: Boxe - Brazzaville entame la sélection de ses champions

Plus de soixante-cinq boxeurs venus des vingt-deux clubs de la capitale disputent, depuis le 11 mai au gymnase Henri-Elendé, les différentes médailles mises en jeu dans les catégories juniors et seniors.

Au terme de trois jours de compétition, la Ligue départementale de boxe de Brazzaville va consacrer, le 13 mai, ses nouveaux champions et sélectionner les meilleurs qui participeront aux prochains championnats nationaux. La compétition, dont le coup d'envoi a été donné par Gabriel Tchikaya, directeur départemental des Sports et de l'Education physique, permettra, selon la vision des organisateurs, aux entraîneurs de mieux observer les nouvelles recrues et de juger le niveau des anciens.

Dans son mot, le président de la Ligue de boxe de Brazzaville a rappelé les valeurs de cette instance pilote. " La Ligue départementale de boxe de Brazzaville réaffirme aujourd'hui son identité et son dynamisme. Elle avance par sa simplicité, son éducation et ses valeurs. Son fonctionnement s'articule autour de trois principaux axes, à savoir solidarité, proximité et développement. Dans ce cadre, notre souci quotidien est non seulement de faire connaître ce noble art dans toute sa richesse et sa diversité mais aussi de sauvegarder sa position de ligue leader du Congo avec les meilleurs clubs, le creuset de l'élite de la boxe congolaise ", a précisé Aimé Patrick Lissassi.

Bruno Ngouabi, le premier vice-président de la Fédération congolaise de boxe, a salué le travail abattu par la Ligue pour l'organisation du deuxième championnat de cette olympiade, lequel se tient après une longue période de préparation. " Je profite de cette occasion pour encourager les participants à ce championnat. J'invite les juges arbitres à être impartiaux et aux jurys de prendre les bonnes décisions. J'encourage tous les pratiquants du noble art à croire en eux et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette compétition ", a-t-il souhaité. Les officiels techniques se sont engagés, dans leur serment, à jouer pleinement leur rôle en toute impartialité pour l'épanouissement de la discipline. Les pugilistes ont, quant à eux, décidé de livrer de bons combats dans un esprit de fair-play.