Congo-Kinshasa: " Mundele " - Le featuring de Princesse Joss Kalim et Viva la Musica bientôt disponible

Tourné au Japon et à Kinshasa, le clip du septième titre de "La voie du maître ", l'un des deux morceaux du tout dernier album de l'orchestre de feu Papa Wemba où " La grande " a placé sa voix est en passe d'être dévoilé ce mois de mai.

Ce nouveau morceau, Princesse Joss Kalim y a mis beaucoup de cœur et ne s'est pas contentée de l'interpréter seulement. " J'ai personnellement pensé, écrit et dirigé le clip, puis assisté le réalisateur Keran lors du montage de la vidéo ! Je suis moi-même assez fière du travail réalisé. J'espère en retour que les mélomanes et amoureux de l'art l'aimeront ", a-t-elle confié d'entrée de jeu au "Courrier de Kinshasa".

Evoluant en carrière solo déjà du vivant du regretté " Maître d'école " qui l'avait baptisée " La grande " du temps où elle était sa choriste, Princesse Joss Kalim est restée proche de Viva la Musica. La preuve, elle a chanté dans deux des seize nouveaux titres de son plus récent album "La voie du maître, hommage à Papa Wemba". Joint par "Le Courrier de Kinshasa", elle renseigne à ce sujet qu'elle l'a fait de gaieté de cœur. " J'ai participé dans deux titres de l'album Viva la Musica, "La voie du maître". J'ai chanté avec Reddy Amisi dans "Tripoli", la deuxième chanson de cet album, dont j'ai fait toutes les voix du chœur ! Et, "Mundele" est le septième chant où j'interviens seule en featuring avec l'orchestre Viva la Musica ! ", a précisé Joss Kalim.

"Mundele" est une composition de Zamba, a dit " La grande " tenant à souligner que " c'est le guitariste de Papa Wemba ! ". Par ailleurs, a-t-elle raconté, " l'histoire tourne autour de Léon Mundele, un des disciples de Papa Wemba dans la sapologie ". Et de préciser qu'en somme, " la chanson parle de Léon Mundele, un Congolais vivant au Japon, donc grand sapeur menant une vie à cent à l'heure et aimant les femmes... Sa chérie restée à Kinshasa se lamente et nous raconte son histoire. Elle espère malgré tout récupérer son homme qui se trouve au pays du Soleil levant, toujours entouré de belles Japonaises. Elle espère le reconquérir un jour et sauver leur amour ". Aussi, question de coller au mieux au récit de la chanson, " le clip est tourné à Kinshasa et au Japon ", a confié Joss Kalim.

En outre, quoiqu'elle concentre toute son énergie en ce moment à la promotion de "Mundele" dont le clip sera dévoilé les jours à venir, " La grande " travaille en parallèle sur son projet personnel. Ainsi donc, elle a prévenu : " Mon album à moi est fin prêt, nous préparons la sortie officielle et le lancement des clips sur les différentes plateformes de téléchargement ".