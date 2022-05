Mauritanie: Coopération - La Mauritanie et l'UE signent une convention de subvention de 47,68 millions d'euros

L'Union européenne (UE) fournira 47 millions d'euros à la Mauritanie, dont 21 millions d'euros comme appui budgétaire, 18 millions d'euros pour le Programme d'appui au développement humain et 8 millions d'euros pour soutenir la gouvernance financière et administrative.

Nouakchott et Bruxelles ont signé une convention de subvention financière d'un montant de 47,68 millions d'euros. L'accord a été signé par le ministre mauritanien des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Kan, et le chef de la délégation de l'UE à Nouakchott, Gwilym Jones. L'UE fournira 21 millions d'euros (22,46 millions de dollars) du montant comme appui budgétaire au cours de la période 2022-2023. Parallèlement, 18 millions d'euros (19,26 millions de dollars) seront affectés au Programme d'appui au développement humain, dans le but de soutenir le système éducatif, les réformes en cours et la politique éducative en général.

Dans le cadre de l'Accord de Cotonou, l'UE et la Mauritanie se sont engagées à respecter certaines conditions en matière de droits de l'homme, de gouvernance et d'État de droit. À partir de l'accord de Dakar, la Mauritanie a adopté une série d'engagements de bonne gouvernance en matière de droits de l'homme, de participation de la société civile, de dialogue avec l'opposition ou d'ouverture des médias audiovisuels. La reprise complète de la coopération est effective depuis 2010.

Par ailleurs, 8 millions d'euros (8,56 millions de dollars) seront alloués pour soutenir la gouvernance financière et administrative afin de suivre le rythme des réformes des finances publiques, de l'administration publique et du service public, dans le but d'améliorer les services rendus aux citoyens, indique un communiqué officiel. La Banque mondiale classe la Mauritanie parmi les " pays les moins avancés ", puisqu'elle occupe la 160e place sur 189, selon le classement général ayant pour base l'indice de croissance humaine. Par ailleurs, l'UE a apporté un soutien de 35 millions d'euros au Plan national multisectoriel de réponse à la covid-19, avec des actions concrètes dont certaines étaient déjà en cours sur le terrain. Les relations économiques entre la Mauritanie et l'UE se développent dans le cadre de l'accord de Cotonou. Le Fonds européen de développement en est le principal outil financier et comprend plusieurs instruments (dons, capitaux à risque, prêts au secteur privé). Sur le plan régional, la Mauritanie est signataire des accords de partenariat économique la liant à l'UE, pour un meilleur lien entre commerce et développement.

Et depuis la signature de l'accord de Cotonou en 2000, un des objectifs de l'UE en Mauritanie est de favoriser l'émergence d'une société civile active, organisée et impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les stratégies de développement. Dans ce but, l'UE encourage le dialogue entre institutions et citoyens, et invite les organisations de la société civile et l'État à contribuer dans tout exercice de planification avec leurs visions complémentaires. Dans le secteur de la pêche et des affaires maritimes, les relations entre l'UE et la Mauritanie sont anciennes, riches et en permanente évolution. Elles reflètent des échanges humains, des relations commerciales, un transfert de standards techniques et de bonne gouvernance, et une aide financière et technique au développement et à la pêche durables. Après plusieurs années d'instabilité sur le plan intérieur, la situation politique en Mauritanie se consolide graduellement. Même si de réels efforts concernant le secteur de la gouvernance sont visibles, certaines avancées restent attendues en faveur de la société civile, la justice et les droits de l'homme. La question d'une croissance durable et inclusive se pose, avec près d'un quart de la population toujours en situation d'insécurité alimentaire, malgré une situation économique améliorée.