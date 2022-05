Seychelles: " Adamantine Energy " envisage de se lancer dans l'exploration pétrolière aux Seychelles, accord attendu en mai

L'exploration pétrolière dans les eaux territoriales des Seychelles devrait reprendre après que la nation insulaire ait signé un accord avec une compagnie pétrolière britannique avant la fin du mois, a déclaré un haut responsable.

Patrick Joseph, directeur général de PetroSeychelles, l'organisme public de réglementation de l'exploration des hydrocarbures, a déclaré à la SNA que "la signature dépendra de la disponibilité des deux parties".

La signature d'un accord d'exploration pétrolière avec Adamantine Energy Ltd, dont le siège régional est à Nairobi, au Kenya, a été approuvée par le Conseil des Ministres la semaine dernière.

Lors de l'approbation de la signature, le président Ramkalawan a déclaré que si l'objectif principal des Seychelles reste la conservation et la protection de son environnement vierge et unique, "cela ne devrait pas nous empêcher, dans le cadre de l'économie bleue, de nous engager dans la recherche et l'exploitation des ressources" pouvant se trouver sous notre fond marin."

M. Ramkalawan a déclaré : " Nous croyons fermement que nous pouvons faire les deux : conserver et développer en même temps. Nous avons le devoir d'explorer tous les projets qui pourraient apporter de la richesse à notre peuple, tant que cela se fait dans le plus grand respect de notre environnement. "

Il a demandé que des travaux supplémentaires soient effectués pour s'assurer que les mesures de protection de l'environnement soient fermement ancrées dans l'accord avant la signature.

M. Joseph a indiqué que la nouvelle société "reprendra les zones d'étude qui avaient été attribuées à la société Orphir", mais n'a pas fourni plus de détails.

Orphir Energy, qui s'est associée à la société australienne d'exploration pétrolière et gazière WHL Energy, a reçu l'approbation du gouvernement des Seychelles pour des activités d'exploration pétrolière dans ses eaux en avril 2014.

L'opérateur d'exploration pétrolière a conclu une étude sismique d'un mois sur un bloc d'exploration connu sous le nom de Junon, à 115 km au sud-est de l'île principale de Mahé, en juillet 2014.

WHL a suspendu ses recherches en janvier 2016 après la chute des prix du pétrole entre 2014 et 2015, principalement en raison de facteurs liés à l'offre.

Les Seychelles ont quatre principaux bassins sédimentaires qui ont tous un potentiel de pétrole et de gaz. Ces zones se trouvent à plus de 60 km à l'est et à l'ouest de Mahé, l'île principale des Seychelles - un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

Une étude sismique 3D préliminaire réalisée par WHL en mars 2016 dans la zone économique exclusive des Seychelles, qui couvre 1,4 million de kilomètres carrés, a révélé des perspectives à grande échelle à haute teneur totalisant une meilleure estimation de plus de 500 millions de barils de pétrole.