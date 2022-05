Afrique: CAF-C2/Demi-finale retour - 22 joueurs de Mazembe pour affronter Renaisasnce de Berkane

L'entraîneur français de Mazembe, Franck Dumas, a constitué un groupe de vingt-deux joueurs pour la demi-finale retour, le 15 mai, face à la Renaissance sportive de Berkane coachée par Florent Ibenge, ancien de V.Club de Kinshasa.

Après sa courte mais précieuse victoire à domicile d'un but à zéro (réalisation John Bakata à la 90+5e mn), le 8 mai dans son stade de la commune de Kamalonde, à Lubmbashi, au match aller de demi-finale de la 19e édition de la Coupe de la Confédération, le Tout Puissant Mazembe ira défier, en fait, chercher la qualification en terre marocaine face à la Renaissance sportive de Berkane.

Pour ce déplacement " périlleux ", l'entraîneur français des Corbeaux du Grand Katanga, Franck Dumas, a retenu vingt-deux joueurs qui se préparent déjà sur place à Lubumbashi, avant de prendre leur vol pour Berkane. Il s'agit des gardiens de but internationaux malien et congolais Ibrahim Mounkoro et Siadi Ngusia Baggio et des joueurs de champ Tandi Mwape, Djos Issama Mpeko, Joseph Benson Ochaya, Philippe Kinzumbi, Mercey Ngimbi, Adam Bossu Nzali, Kabaso Chongo, Christian Koffi Kouamé, Ngalamulume, Godet Masengo, Suleman, Zemanga Soze, Mayombo, Ernest Luzolo Sita, Ntambwe, Jephté Kitambala, John Bakata (le buteur du match aller), Glody Likonza (l'homme du match aller), Patient Mwamba et Kevin Mondeko.

Les joueurs ont eu une séance d'entraînement ouverte au public le 11 mai, à laquelle ont assisté trois mille supporters. Les vingt-deux joueurs ont eu une autre séance le 12 mai dans le temple des " Badiangwena ", dans la commune de Kamalondo. Mazembe devra se surpasser pour préserver son avance d'un but à zéro, gage d'une qualification en finale de cette C2 africaine.

En conférence de presse d'après match le 8 mai dernier, Franck Dumas déclarait : " Un but à zéro, ce n'est pas un score piège. L'important est que nous avons pris l'avantage. Nous préférons partir là-bas avec un but d'avance, bien que nous ayons eu plus d'occasions pour marquer plus de buts. Mais nous allons continuer à travailler là-dessus, et à nous de finir le travail au match retour. Nous n'avons pas peur de l'équipe adversaire, plutôt nous avons beaucoup de respect ". Le rendez-vous est pris pour le 15 mai à Berkane.