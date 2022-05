Togo: Condamnation, hommage, et réclamation de moyens efficaces et modernes pour les FDS de la part de Gilchrist et de l'UFC

Face à cette attaque terroriste meurtrière qui a ôté la vie à 8 éléments de FDS (Forces de Défense et de Sécurité) et blessé 13 autres, l'UFC (Union des Forces de Changement) du Chef de file de l'opposition, Gilchrist Olympio n'est pas restée de marbre.

Depuis Paris où il est actuellement en séjour, le chef du principal parti de l'opposition parlementaire dit condamner " avec vigueur cette attaque djihadiste ", et souhaiter " prompt rétablissement aux blessés parmi nos Forces de Défense et de Sécurité et présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes " de cette attaque terroriste de Kpinkankandi (Préfecture de Kpendjal) essuyée dans la nuit du 10 au 11 Mai 2022.

Si le parti au symbole du palmier rouge dans un fond jaune, salue " la bravoure des soldats Togolais face aux attaques extrémistes et djihadistes et les encouragent à ne jamais baisser les bras, dans la sauvegarde du territoire et la protection des personnes et des biens sur toute son étendue ", il formule une exhortation à l'endroit du gouvernement togolais.

" L'Union des Forces de Changement (UFC) et le Chef de File de l'Opposition exhortent le Gouvernement à continuer par mettre les moyens efficaces et modernes à la disposition de nos Forces de Défense et de Sécurité dans l'accomplissement de cette difficile et noble mission patriotique ", pouvait-t-on aussi lire dans le communiqué signé par M. Olympio qui e, conclusion, invite également tous les citoyens Togolais à " aider, collaborer et accompagner le gouvernement et nos Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ".

On ose espérer que cette invite trouvera échos favorables auprès de différents acteurs.